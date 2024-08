Le smart TV Samsung sono a mani basse le migliori dell’intero mercato, prodotti davvero molto completi e versatili, capaci di soddisfare pienamente tutte le aspettative dei consumatori, mettendo a disposizione performance che spesso sforano nella fascia superiore, in confronto al prezzo di vendita.

Il modello che oggi potete fare vostro ad un prezzo scontato è il QE43Q64DAUXZT, si tratta di un televisore QLED che può raggiungere la risoluzione 4K, ma solo con upscaling, non nativo, che si appoggia sul processore Quantum 4K Lite, mantenendo allo stesso tempo fisso l’appoggio su tanta tecnologia interessante: Q-Symphony, OTS Lite, Ultimate UHD Dimming e pieno supporto al DVB-T2, meglio conosciuto come digitale terrestre di nuova generazione.

Smart TV Samsung: l’occasione irripetibile su Amazon

Acquistare una smart TV di buon livello è tutt’altro che dispendioso, anche grazie ad Amazon, la promozione corrente prevede la possibilità di mettere le mani sul modello in oggetto ad un prezzo finale di vendita di soli 598,18 euro. Per acquistarla vi potete collegare qui.

Osservandola meglio da vicino possiamo notare altri dettagli inerenti, prima di tutto all’estetica, infatti ha cornici sottilissime, quasi inesistenti su tutti i lati, con dimensioni che raggiungono 96,6 x 12,6 x 59,8 centimetri. All’interno della confezione si trova tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui annoveriamo la presenza del telecomando, che ci permette di controllare il televisore comodamente da remoto (funziona a pile).

Il sistema operativo preinstallato all’interno della smart TV Samsung è decisamente completo, permette l’installazione delle principali applicazioni di streaming, tra cui appunto Netflix, Disney Plus, Prime Video, YouTube, ma non solo. Se volete ricevere maggiori informazioni in merito, consigliamo di collegarsi direttamente al link inserito poco sopra, dove troverete tutto il necessario per comprendere appieno il prodotto in promozione.