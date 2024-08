Huawei Nova Flip è lo smartphone pieghevole di fascia media recentemente presentato dall’azienda cinese. Lo smartphone sta facendo parlare di se poiché si tratta del primo dispositivo con display flessibile economico proposto al pubblico, ma non solo.

A rendere il Nova Flip uno dei pieghevoli più interessanti del momento sono le sue dimensioni. Da aperto, il dispositivo misura soltanto 6,88 mm e ciò lo rende uno dei pieghevoli a conchiglia più sottili tra quelli fino ad ora rilasciati.

Huawei Nova Flip: specifiche e costo del pieghevole più sottile di sempre

Pesa soltanto 199 grammi e ha un display interno OLED da 6,94 pollici con tecnologia LTPO e 120 Hz di refresh rate. Il display esterno, invece, costituisce uno degli elementi che permette di distinguere il Nova Flip dai top di gamma pieghevoli Huawei. Si tratta, infatti, di un piccolo pannello da 2,14 pollici, anch’esso OLED con tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz. All’interno del dispositivo trova posto una batteria da 4400 mAh con ricarica a 66 W che consente di raggiungere il 100% di autonomia in soli 40 minuti e una ricarica inversa a 5 W. Il comparto fotografico esterno accoglie due sensori da 50 MP mentre lo schermo interno fa spazio a una fotocamera da 32 MP per i selfie.

Huawei Nova Flip è disponibile in varie colorazioni, tra le quali il verde, il rosa, il bianco e il nero. Lo smartphone è destinato esclusivamente al mercato cinese, dove è disponibile a partire da 679,00 euro per arrivare a 958,00 euro per la versione da 1TB. Non abbiamo notizie circa la possibilità che Huawei possa presentare una versione globale del suo smartphone ma è chiaro che, considerata la spesa prevista per l’acquisto, il successo sarebbe assicurato. Il Nova Flip si dimostra, infatti, un dispositivo in grado di garantire qualità a un costo decisamente economico se considerati i prezzi di listino dei top di gamma attualmente in mercato.