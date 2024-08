Da qualche settimana, ormai, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile un’offerta di rete mobile davvero pazzesca. Ci stiamo riferendo alla super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 150 e, in questi ultimi giorni, l’operatore ha deciso di promuoverla ulteriormente tramite un nuovo spot pubblicitario televisivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce promuove con uno spot televisivo l’offerta CoopVoce Evo 150

CoopVoce Evo 150 è una delle ultime super offerte del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, in questi ultimi giorni l’operatore ha deciso di promuovere ulteriormente questa offerta di rete mobile tramite un nuovo spot pubblicitario. In particolare, questo spot pubblicitario è stato pubblicato anche sul canale YouTube ufficiale di CoopVoce.

L’offerta in questione è davvero sorprendente e attira a sé un gran numero di utenti. Nello specifico, l’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Nel bundle mensile, l’offerta include fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri, il tutto ad un costo di 7,90 euro al mese.

Tuttavia, rimangono ancora poche ore per poterla attivare, dato che la disponibilità di questa offerta terminerà a breve. L’operatore virtuale, comunque, renderà disponibili tante altre offerte di rilievo. Una di queste è l’offerta di rete mobile denominata CoopVoce Evo 50 ad un costo di 5,90 euro al mese. Gli utenti, in particolare, potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 1000 SMS verso tutti e fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Si tratterà di un’altra super offerta che lascerà come sempre senza parole gli utenti e la concorrenza.

Insomma, l’operatore virtuale CoopVoce non finisce mai di stupire con le sue proposte.