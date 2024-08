TIM vuole vincere: agosto si riempie di giga con 3 OFFERTE Power

Quando un gestore forte come TIM scende in campo, è davvero difficile mettergli i bastoni tra le ruote. Il mese di agosto agosto dell’azienda italiana si sta dimostrando magico soprattutto con le offerte messe a disposizione di alcuni utenti.

Sono tornate quelle tanto amate Power che avevano fatto battere il cuore a tutti a fine 2023. Al loro interno c’è tutto il meglio che le persone potessero aspettarsi in estate, peraltro con prezzi estremamente contenuti.

TIM ha messo in gioco le sue migliori offerte: ecco le Power con tutto incluso

Facendo un rapido resoconto delle offerte, si parte subito con la più importante di tutte: la Power Special. È questa l’offerta che tanti utenti stavano aspettando tornasse, siccome al suo interno garantisce il meglio con un prezzo di soli 9,99 € al mese. I contenuti parlano chiaro e tondo: ci sono minuti senza limiti verso tutte le numerazioni in Italia e all’estero, 200 messaggi verso chiunque e 300 giga in rete 5G tutti i mesi.

Con le altre due offerte si può ottenere altrettanto beneficio, anche se in minor misura. La Power Iron, che ogni mese costa 6,99 €, consente di avere gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G. L’ultima offerta disponibile del trittico di TIM è la Power Supreme Easy. Questa soluzione da 7,99 € al mese permette di avere sempre minuti e messaggi ma con 200 giga in 4G.

Gli utenti che scelgono una di queste tre offerte possono avere dei benefici molto importanti. Oltre al grande apporto del servizio clienti infatti TIM permette a tutti di poter avere a disposizione anche un primo periodo scontato: le offerte illustrate in alto solo per il primo mese saranno a costo zero. È chiaro poi che non tutti possono scegliere queste soluzioni, per cui bisogna provenire necessariamente da Iliad o da uno dei tantissimi gestori virtuali presenti in Italia.