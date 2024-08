Vodafone distrugge Iliad e i virtuali: le Silver sono tornate, costano 7,99 EURO

Secondo quanto riportato ultimamente, sono tantissime le persone che hanno deciso di rivalutare Vodafone come gestore mobile dopo averlo accusato di pretendere troppi soldi per un’offerta. Il gestore colorato di rosso è ritornato alla carica con prezzi straordinari e sempre con le sue offerte migliori, ovvero quelle tanto amate Silver di cui tutti almeno una volta si sono innamorati.

Dopo averle viste già alla fine del 2023, gli utenti possono riaccoglierle. Le offerte migliori sono tornate anche se non tutti potranno sceglierle. In basso c’è una panoramica generale con i contenuti e con i prezzi.

Vodafone batte la concorrenza con delle offerte clamorose da prendere al volo, ecco quali sono le Silver migliori

Queste partono da 7,99 € al mese. La prima, a questo prezzo mensile, garantisce agli utenti la possibilità di chiamare senza limiti chiunque, inviare 200 SMS verso tutti e navigare sul web con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece, che costa 9,99 € al mese, permette gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga da usare in 4G. Oltre a tutto questo bisogna ricordare che ci sono anche dei giga per navigare sul web andando all’estero.

Ci sono alcuni aspetti da tenere d’occhio quando si sottoscrivono le offerte di Vodafone: il primo è probabilmente quello più importante, ovvero che non tutti possono scegliere queste soluzioni. Il gestore infatti riserva le sue offerte migliori solo a chi proviene dai gestori virtuali o da Iliad.

L’altro aspetto fondamentale è che Vodafone ha deciso di offrire dei regali. Innanzitutto gli utenti che sceglieranno una di queste due offerte potranno aggiungere 50 giga in più tutti i mesi semplicemente sottoscrivendo il servizio per la ricarica automatica chiamato SmartPay. Si arriverà dunque ad un totale di 200 giga nel caso dell’offerta più costosa. Infine, solo per il primo mese, Vodafone garantisce alle persone un pagamento di soli 5 € invece che del prezzo indicato sopra.