Vodafone: le Silver sono imbattibili, c'è un trucco per avere 50 giga in regalo

Sarebbe difficile per Vodafone non dominare soprattutto quando lancia delle offerte di questo genere. Il colosso della telefonia mobile italiana e non solo, siccome anche in Europa sono arrivati diversi riconoscimenti nel corso degli anni, continua a spingere per battere soprattutto determinate aziende rivali. Oltre al perenne confronto con TIM, Vodafone negli ultimi anni sta tenendo d’occhio soprattutto i gestori virtuali che gli hanno portato via tantissimi utenti.

Proprio per questo motivo alla fine del 2023 sono state ripristinate, ma con prezzi nettamente più accessibili, le sue offerte migliori che rispondono al nome di Silver. Queste ora sono state riportate di nuovo in auge, proprio per celebrare la campagna estiva che dovrebbe dare uno sprint in più al gestore anglosassone. Effettivamente tanti utenti stanno facendo il percorso inverso ritornando dalle parti di Vodafone a causa del lancio di queste soluzioni. Molto probabilmente anche le altre aziende dovranno abdicare nei confronti del colosso, proprio perché i prezzi sono molto accessibili e i contenuti larghi di maniche.

Vodafone: le migliori offerte si chiamano come sempre Silver, eccole qui

Partendo dall’inizio, non si può che affermare che queste offerte abbiano raggiunto il minimo storico in termini di prezzi. Per avere una Silver prima era necessario spendere soldi in più, mentre ora è tutto più semplice. Vodafone consente di avere la sua prima proposta per soli 7,99 € al mese, includendo al suo interno tutto quello che serve. La prima Silver infatti garantisce mensilmente minuti senza limiti con 200 SMS verso qualsiasi gestore e 100 giga in 4G per navigare.

Non finisce qui però, visto che il colosso anglosassone gestisce anche un’altra offerta, ovvero la Silver 150. Questa soluzione, che ha un prezzo di 9,99 € al mese, permette di avere gli stessi minuti e messaggi dell’offerta vista in precedenza ma con 150 giga in 4G. Queste promo sono dedicate a chi viene da Iliad e dai gestori virtuali.