YouTube, di recente, ha avviato un innovativo programma pilota per testare la sua nuova funzionalità. Quest’ ultima è stata denominata “note della community” e sembra essere destinata a migliorare la qualità dei contenuti sulla piattaforma e a combattere la disinformazione. Tale funzione infatti permetterà agli spettatori di inserire annotazioni brevi sui video. Ciò con l’intento di aggiungere chiarimenti, contesto aggiuntivo o correggere informazioni potenzialmente errate. Il test è attualmente riservato a un gruppo selezionato di utenti negli Stati Uniti e si concentra esclusivamente su contenuti in lingua inglese. Questa scelta strategica coincide con un periodo particolarmente sensibile. Ovvero l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Dunque, mai come in questo momento, risulta essere rilevante l’importanza di garantire l’affidabilità delle informazioni presenti.

YouTube: implicazioni future e sviluppi attesi

I partecipanti al programma di test hanno ricevuto inviti via email o attraverso il loro account Creator Studio e potranno accedere alla funzione solo tramite dispositivi mobili. Gli utenti selezionati avranno il compito di valutare l’utilità delle annotazioni. Le quali dovranno essere classificate come “utili”, “abbastanza utili” o “non utili”. Questo feedback sarà cruciale per YouTube, che mira a perfezionare la funzionalità prima di un possibile lancio su scala più ampia. La fase di test rappresenta una risposta diretta alle crescenti preoccupazioni per la qualità e l’affidabilità delle informazioni diffuse online. Soprattutto in un contesto politico e sociale carico di tensioni e controversie.

La preparazione per un’espansione di una simile novità è già visibile attraverso l’inclusione di una sezione dedicata nel database di supporto di YouTube. La quale già fornisce dettagli su come scrivere e inviare le note. Questo suggerisce che la rinomata piattaforma video sta seriamente considerando uno sviluppo e una diffusione globale della funzione. Il tutto con l’intento di ampliare l’accesso a una base ancora più vasta di persone. Il lancio di “note della community” potrebbe dunque rappresentare un cambiamento molto importante nel modo in cui i contenuti vengono gestiti e verificati sulla piattaforma. Tutto ciò introdurrà infatti un nuovo livello di interazione tra creatori e spettatori.