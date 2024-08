Sul sito ufficiale del noto operatore telefonico italiano WindTre sono disponibili all’attivazione numerose offerte di rete mobile. Tuttavia, in questi ultimi giorni è stata aggiunta sul sito dell’operatore un’altra offerta di rilievo, che si caratterizza sempre per l’elevato quantitativo di traffico dati per navigare. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 150 5G, anche sul sito disponibile la super offerta di WindTre

Nel corso degli ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile sul proprio sito web una nuova interessante offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata WindTre GO 150 5G. Quest’ultima, come è facile supporre dal suo nome, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati.

Una quantità di giga davvero esorbitante e che renderebbe gli utenti decisamente contenti. Questo traffico dati è inoltre utilizzabile per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, il bundle di questa offerta mobile comprende fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri e anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere un costo di soli 7,99 euro al mese.

Ricordiamo che al momento sul sito dell’operatore telefonico italiano sono disponibili all’attivazione anche tante altre offerte favolose. Una di queste è ad esempio l’offerta di rete mobile denominata WindTre GO Unlimited Digital. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese giga senza limiti e anche 50 sms da inviare verso tutti i numeri. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere un’offerta più alta rispetto alla precedente, pari cioè a 10,99 euro al mese.

Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale dell’operatore italiano WindTre per rispondere alla email.