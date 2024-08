Truffa in corso con un messaggio in mail: così vi rubano i soldi

Un’altra truffa sta girando in questi giorni, tenendo conto soprattutto degli utenti che annebbiati dal caldo potrebbero cascarci. Un messaggio tramite e-mail sta andando rapidissimo, cogliendo in castagna sempre più persone. Il problema è che anche i più esperti sono inclini a cascarci, come se effettivamente quel messaggio in arrivo fosse reale.

Questa tecnica si chiama phishing ed è spesso incline a mettere in difficoltà anche le persone più esperte. In poche parole i malviventi inviano un messaggio al malcapitato facendogli credere qualcosa che non esiste in realtà, portando dunque quella persona a cascarci con tutte le scarpe. Questo è quanto sta accadendo ultimamente all’interno delle caselle di posta elettronica di tantissime persone. Alcuni utenti avrebbero segnalato l’arrivo di una truffa che parlerebbe di una possibilità di conoscenza con una bella donna. I malviventi creano un messaggio specifico in cui a scrivere sembra essere effettivamente una bella ragazza. Lo scopo è solo quello di far cliccare le persone sul link per fargli compilare un modulo con i propri dati personali.

Truffa in corso in Italia: gli utenti hanno ricevuto questo messaggio in posta elettronica

Questo che leggete qui sotto è il messaggio che sta girando in questi giorni. Si tratta di una sorta di metodo per ricevere un premio, ma in realtà non lo è: si tratta solo di una truffa che vuole rubare i dati ai poveri utenti.

“RISPONDI GRATUITO!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

CLICCA QUI PER INIZIARE!

Scorte limitate

Ogni giovedì selezioniamo casualmente 20 utenti dal sistema per partecipare a un breve sondaggio online. Include 15 domande semplici che possono essere completate in meno di 30 secondi. In questo modo possiamo conoscere meglio i nostri utenti e migliorare i nostri prodotti e servizi.

INIZIARE! È GRATUITO“.