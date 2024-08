Truffa ruba-soldi, gli utenti hanno abboccato a questo messaggio

Quando una truffa riesce a subentrare all’interno della vita degli utenti, può portare gravi danni. Questo è quanto sta capitando a diverse persone nell’ultimo periodo, soprattutto quelle che utilizzano dei siti di incontri. In basso ci sono tutte le informazioni e anche il messaggio incollato, così da fornire ai utenti un metodo per capire subito di cosa si tratta.

È questa la truffa che sta mettendo in crisi gli utenti, ecco cosa sta succedendo in giro per il web

“Ciao!

Come ti vanno le cose? Sono molto contento avere l’opportunita di incontrarti. Puoi chiamarmi Zara, sono una donna amichevole con un buon senso dell’umorismo!

Mi piacciono gli sport, animali domestici e la natura… Amo classica musica e guardare film, e amo anche leggere le riviste..

Se e importante per te saperne di piu su di me, saro felice di raccontartelo nella prossima lettera… Voglio credere che mi scriverai e mi dirai qualcosa tua vita.

Aspetto con impazienza la tua lettera!!! Zara“.

Rispetto agli altri messaggi che sembrano essere molto più espliciti, corredati anche da immagini di nudo, questo è molto più tranquillo. Secondo quanto riportato le persone infatti tendono a crederci, soprattutto quando utilizzano con ricorrenza dei siti di incontri. Stando a quanto riportato, all’interno del testo ci sarebbe un link che collegherebbe direttamente ad un form da compilare. Il problema partirebbe proprio lì, siccome le persone si ritroverebbero improvvisamente a rilasciare i propri dati nella speranza di iscriversi al sito che serve per conoscere la ragazza che avrebbe scritto il messaggio.

In realtà tutto ciò che accade non è altro che il furto dei dati personali ai danni dei poveri utenti che ci cascano. Secondo quanto riportato, sono molte di più di quanto si crede le persone coinvolte. Per evitare questa truffa, basta dare uno sguardo al dominio della e-mail del mittente: non è assolutamente registrato presso un sito di incontri regolare.