Caldo killer, in Europa sono 175 mila le morti ogni anno: I CONSIGLI

Le statistiche che riguardano il caldo sono davvero davvero incredibili secondo i dati ufficiali riportati. L’ondata di afa che sta tenendo sotto scacco il mondo durante l’ultimo periodo ha fatto segnare i tre anni più caldi mai visti dal 2020. Si tratta inoltre dei 10 anni più caldi dal 2007.

C’è un grande problema che riguarda anche la mortalità: sono sempre di più le persone che infatti non resistono alle temperature altissime che si stanno verificando. Secondo quanto riportato dai dati ufficiali, si sono verificati 489.000 decessi in tutto il mondo nel periodo 2019-2020. Ben 175.000 sono da attribuire all’Europa, con il 36%. Proprio per questo motivo bisogna fare capo ad alcuni consigli fondamentali per evitare problemi.

Caldo e afa, ecco alcuni consigli per proteggersi nel periodo più torrido dell’anno

Il pericolo è dietro l’angolo. Basta uscire di casa per ritrovarsi a beccare quell’ondata di caldo pazzesca che può pregiudicare la salute. Alla luce dei tanti decessi che hanno costellato gli ultimi anni a causa dell’innalzamento delle temperature, è bene seguire alcuni consigli fondamentali. In questo caso è l’OMS a pubblicare una nuova campagna utile a sensibilizzare le persone. Questi sono i principali consigli: