WhatsApp è in continua evoluzione per migliorare l’esperienza degli utenti. Specialmente per coloro che usano l’app per scopi lavorativi e devono gestire numerosi contatti e gruppi. Una delle problematiche più comuni è proprio la difficoltà nel trovare rapidamente un contatto. Soprattutto quando non si ricorda il nome esatto o se la conversazione non è tra le più recenti. Per risolvere questa situazione, Meta ha sviluppato una nuova funzione chiamata “Lists”. Attualmente in fase di test nella versione beta 2.24.16.14 per Android.

Nuove opzioni per la privacy e condivisione degli stati su WhatsApp

La nuova funzione permetterà di suddividere i contatti e i gruppi in elenchi specifici. Così da facilitare la ricerca e la gestione delle comunicazioni. A differenza delle etichette, già esistenti, tale novità sarà molto più intuitiva e accessibile. Gli elenchi potranno essere creati direttamente dall’app e organizzati in base alle necessità personali. Il tutto con categorie come “Lavoro”, “Famiglia” e “Amici”. Il vantaggio principale è che gli utenti potranno gestirle senza dover uscire dall’applicazione. Riducendo così i tempi di ricerca e semplificando notevolmente il controllo delle chat.

Oltre alla gestione più efficace dei contatti, la funzione “Lists” potrebbe avere un impatto molto importante anche sulla privacy. Secondo quanto riportato da WaBetaInfo, sarà infatti possibile utilizzare gli elenchi per organizzare i propri numeri in rubrica. Ma anche per filtrare la visibilità degli aggiornamenti di stato. Ciò significa che sarà possibile condividere documenti, foto e video solo con determinati gruppi. Garantendo una protezione più mirata e personalizzata della propria privacy. Questa caratteristica rappresenta un’evoluzione rispetto all’attuale gestione degli stati. In quanto offre un controllo maggiore su chi può vedere i propri contenuti.

Attualmente, tutto questo è ancora in fase di sviluppo e verrà perfezionata sulla base dei feedback ricevuti dai beta tester. Ad ogni modo, se dovesse essere implementata, potrebbe rappresentare un cambiamento importante per tutti coloro che utilizzano WhatsApp sia per scopi personali che lavorativi. L’ app si prepara quindi a diventare ancora più versatile e funzionale.