In questi giorni sono trapelate online le ultime anticipazioni riguardanti il Google Pixel Watch 3. Queste ultime suggeriscono che lo smartwatch di prossima generazione sarà dotato di un display notevolmente migliorato rispetto a quello precedente. Tali informazioni provengono da fonti vicine a Android Headlines. Esse indicano che il nuovo schermo offrirà una frequenza di aggiornamento dinamica che arriverà fino a 60 Hz. Questo rappresenta un notevole salto in avanti rispetto ai 30Hz del PixelWatch 2.

Un’altra novità rilevante riguarda i livelli di luminosità. Essa potrà infatti raggiungere picchi impressionanti di 2.000 nit, garantendo una visibilità ottimale anche in piena luce solare. Allo stesso tempo, potrà essere abbassata fino a 1nit, rendendo il display molto meno invasivo in ambienti bui, come durante la notte. Per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso notturna, il dispositivo sarà dotato di una modalità specifica per il sonno per un comfort massimo.

Pixel Watch 3: hardware invariato, ma con alcuni miglioramenti

Nonostante le importanti migliorie al display, l’ hardware del Pixel Watch 3 resterà sostanzialmente invariato. Secondo le stesse fonti, il dispositivo continuerà a utilizzare il System-in-Package basato su Qualcomm Snapdragon Wear 5100. Quest’ ultimo sarà accoppiato con un coprocessore Arm Cortex-M33. In più disporrà di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna di tipo eMMC. La batteria vedrà solo un leggero incremento, passando da 306mAh del PixelWatch 2 a 307mAh nel modello standard. Mentre la variante XL avrà una capacità di 420mAh.

Tali specifiche indicano che le prestazioni generali non dovrebbero discostarsi molto dalla versione precedente. Per quanto riguarda l’ autonomia, quella dichiarata è di circa 24 ore con il display attivo, che potrebbe estendersi fino a 36 ore in modalità di risparmio energetico. La presentazione ufficiale è prevista per il 13 agosto. Sarà davvero interessante vedere come tutto ciò verrà accolto dal pubblico. Le aspettative a riguardo sembrano essere già molto alte. Non ci resta che vedere se saranno soddisfatte.