Un nuovo accordo tra Microsoft e Samsung Display per la produzione di micro-display OLED potrebbe condurre ad un nuovo dispositivo XR. Quest’ultimo sarebbe indirizzato soprattutto al settore dell’intrattenimento e dei giochi.

A riferire le prime informazioni è il sito The Elec che ha dichiarato che Microsoft ha intenzione di implementare una quantità elevata di suddetti display in un nuovo dispositivo. Il tutto per fornire esperienze innovative ed immersive. Considerando quanto emerso, in molti hanno pensato che il nuovo dispositivo Microsoft potrebbe rivelarsi un rivale diretto del Vision Pro di Apple.

Un nuovo visore Microsoft sfida Apple?

Questo non sarebbe il primo approccio dell’azienda al settore dei visori. Microsoft ha già realizzato un headset per la realtà virtuale ed aumentata con HoloLens. Al momento l’azienda potrebbe star lavorando alla realizzazione del progetto HoloLens3 anche se diverse voci hanno evidenziato come la sua esistenza possa rivelarsi incerta. Microsoft non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla sua cancellazione; eppure, sembra che l’azienda non sia molto attiva al momento nel settore XR.

Considerando quanto detto, l’arrivo di un nuovo visore rappresenterebbe un evento piuttosto rilevante. Non sono arrivate conferme ufficiali a riguardo, ma secondo alcune fonti menzionate da The Elec sembra che il nuovo dispositivo di Microsoft potrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Una data che potrebbe risultare particolarmente vicina considerando l’andamento del mercato per questo particolare settore.

Mentre molte delle aziende al momento attive lavorano per ideare un competitor diretto al Vision Pro, Apple è invece alle prese con un nuovo progetto. Quest’ultimo si basa sulla realizzazione di un visore con un costo minore, per garantire l’accesso al mercato ad un numero maggiore di utenti.

Per poter effettuare considerazioni concrete sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni da Microsoft. Solo l’azienda potrà confermare o meno quanto detto e fornire nuovi dettagli riguardo il nuovo possibile dispositivo in arrivo.