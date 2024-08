Hai mai pensato a come affronteresti la fine del mondo? Se, come la maggior parte delle persone, fai fatica a decidere cosa mangerai domani, figuriamoci come sopravvivere a un’apocalisse, non stupirti se i miliardari ti hanno battuto sul tempo ancora una volta.

Dopo aver investito milioni per allungare la vita, invertire l’invecchiamento e pianificare viaggi spaziali su misura, l’ultima tendenza per i super ricchi è prepararsi al giorno del giudizio costruendo enormi bunker sotterranei. Sì, mentre il resto di noi combatterà in stile Mad Max, i ricchi vivranno comodamente sotto terra.

I bunker per sopravvivere all’apocalisse non sono una novità, ma di recente quelli dei miliardari stanno diventando sempre più elaborati. Si va da opzioni con fossati di fuoco per tenere fuori gli zombi a bunker con garage per 10 auto… per tutti gli spostamenti sotterranei che faranno, immaginiamo.

Ma cosa spinge esattamente i super ricchi a prepararsi in questo modo? E soprattutto, com’è fatto un bunker per l’apocalisse?

Cosa temono i miliardari?

C’è stato un tempo in cui chi comprava bunker era considerato strano e rapidamente etichettato come “prepper” paranoico. Oggi, tutto comincia ad avere un senso. L’ascesa dell’intelligenza artificiale, le pandemie, il riscaldamento globale e cento altri fattori hanno instillato nel cuore di molti la paura di una società al collasso.

Questa paura si estende anche ai super ricchi, spingendo tutti ad avere un piano B. Ma mentre per molti si tratta di prepararsi allo scenario peggiore, non è necessariamente questa la mentalità di tutti.

Douglass Rushkoff, autore che ha trascorso molto tempo non solo con i miliardari, ma specificamente con quelli che si preparano allo scenario apocalittico, ha scritto il libro “Survival of the Richest” dove dipinge un quadro più complesso.

“Queste persone non sono tanto guidate dalla paura quanto dal desiderio,” spiega a BBC Science Focus. “L’idea di essere isolati in una stazione spaziale o in un bunker sotterraneo è una cosa positiva per molti di loro. È il culmine di una vita vissuta bene; è vincere la partita. Quando mi hanno mostrato i loro piani e raccontato le loro storie per una soluzione da fine del mondo, non lo facevano con orrore ma con gioia. I super ricchi di un tempo potevano comprare le auto più veloci, ora si tratta di chi può costruire la migliore casa vacanze/isola/bunker apocalittico.”

Come sono fatti questi bunker?

Un bunker per l’apocalisse può variare in dimensioni, stravaganza e caratteristiche. Per il cittadino medio che vuole investire, possono essere grandi come piccoli appartamenti o addirittura una singola stanza. In effetti, una vasta porzione del mercato si rivolge a queste fasce demografiche.

Alcuni bunker, che sono un po’ stretti, possono costare appena 15.000 sterline e alcuni possono essere prefabbricati prima di essere interrati nel tuo giardino.

Tuttavia, non è questo che cerca lo 0,01% più ricco. Nelle fasce alte, i bunker possono includere garage per auto di dimensioni normali, palestre, saune e aree specificamente progettate per il personale.

Alcune aziende di bunker vendono opzioni che partono da decine di milioni, con prezzi che aumentano rapidamente con l’aggiunta di stanze, acquari e giocattoli necessari per superare un’apocalisse.

“Molte delle persone con cui ho parlato non li considerano bunker. Sono case vacanze che per caso hanno un labirinto di stanze super protette e provviste sotto terra,” dice Rushkoff.

Molti esempi mostrano i ricchi che comprano intere isole o enormi appezzamenti di terreno, costruendovi grandi tenute. Tuttavia, guardando sotto terra, si vede un labirinto di stanze, pronte per quando qualcosa andrà storto.

Presto avremo tutti un bunker?

Mentre un tempo questi tipi di piani di riserva erano riservati ai super ricchi e ai super paranoici, i tempi stanno cambiando. Molte delle aziende di bunker che sono spuntate si rivolgono a un pubblico molto più ampio.

Certo, comprare il proprio bunker può essere conveniente, ma a meno che non si voglia che tutta la famiglia trascorra mesi a pochi centimetri l’uno dall’altro, bisognerà sborsare molti più soldi.

In alternativa, un’opzione che sta guadagnando terreno sembra simile alla versione popolarizzata nel gioco e nella serie TV Fallout: un unico grande bunker per un grande gruppo di persone. È quello che l’azienda Vivos sta offrendo su larga scala, con una base in grado di ospitare fino a 800 membri a un prezzo considerevolmente ridotto rispetto al possesso di un bunker privato.

“È un po’ come una crociera sotterranea. Ci sono spazi dormitorio privati, aree per dormire private, il proprio bagno ecc. Ma nel complesso, è un’area condivisa con spazi orientati alla comunità dove le persone possono riunirsi, mangiare insieme e passare il tempo,” spiega Dante Vicino, l’architetto e project leader di Vivos a BBC Science Focus.

C’è un’alternativa?

Se non si hanno abbastanza soldi per entrare in una città-bunker piena di persone, né abbastanza per nascondersi su un’isola privata con fossati di fuoco e centinaia di stanze attrezzate sottoterra, c’è un’altra opzione?

“Uno scenario apocalittico sarà terribile che tu abbia un bunker di lusso o meno. Fai quello che vuoi ora e muori giusto in tempo per perderti la fine del mondo,” suggerisce Rushkoff.

“Se vuoi davvero sopravvivere a un’apocalisse, incontra i tuoi vicini, fai amicizia e forma comunità con gli altri. È una tecnica di sopravvivenza molto più probabile che isolarsi completamente sottoterra.”

In fin dei conti, mentre i miliardari si preparano nei loro bunker high-tech, forse la vera sopravvivenza si trova nella solidarietà umana e nelle connessioni che formiamo oggi, non domani.