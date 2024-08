Garmin ha annunciato un aggiornamento molto importante per il suo Connect IQ Store. L’app store dedicato agli smartwatch del marchio. Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione della possibilità di effettuare acquisti direttamente attraverso GarminPay. Fino ad ora, gli utenti dovevano uscire dallo store per completare l’acquisto di contenuti a pagamento. Ma ora potranno utilizzare il loro wallet digitale integrato per semplificare il processo. Questo cambiamento rappresenta un miglioramento notevole nell’esperienza d’uso. In più potrà incentivare, ancora di più, le transazioni sul marketplace di Garmin.

Le sfide di Garmin nel mercato degli smartwatch

Oltre alla nuova modalità di pagamento, il Connect IQ Store arricchisce la sua offerta con una serie di nuovi quadranti a pagamento. Tutti disponibili a partire da 5,99€. Tra le varie opzioni, figurano alcuni tematici realizzati in collaborazione con Disney. Ma anche ispirati a franchise iconici come Marvel, Topolino e Star Wars. L’aggiunta di queste versioni premium, tra cui quelli creati da Porsche, è prevista nei prossimi mesi. Cosa che consente di ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione. Un’altra novità interessante è l’app GoPro Camera Control, disponibile al costo di 6,99€. Quest’ ultima consente di gestire una fotocamera GoPro direttamente dallo smartwatch Garmin, con funzionalità di avvio e arresto delle registrazioni e scatto di foto. Ancora, il Connect IQ Store ora include YouTube Music. Offrendo così la possibilità di accedere alla popolare piattaforma di streaming musicale direttamente dal loro dispositivo.

Nonostante queste innovazioni, Garmin si trova a fronteggiare una competizione agguerrita nel settore degli smartwatch. Il quale attualmente è ancora dominato da giganti come Samsung e Apple. Le novità introdotte potrebbero apparire meno impressionanti se messe a confronto con le offerte di questi colossi tecnologici. Ad ogni modo, è importante notare che, al di fuori di questi principali attori e di Google, non ci sono molti produttori di smartwatch con un app store sviluppato. L’aggiornamento del Connect IQ Store rappresenta quindi un passo strategico per l’ azienda. In quanto mira a migliorare l’attrattiva del suo mondo di applicazioni e a offrire un’esperienza più completa e integrata ai propri utilizzatori. Insomma, con queste nuove funzionalità, Garmin spera di attrarre nuovi clienti e di mantenere l’interesse verso di sé in un mercato in continua evoluzione.