Mercedes GLS: nuovo restyling con fari e frontale aggiornati

Mercedes-Benz è al lavoro su un nuovo restyling per la GLS, il suo SUV di punta. Si tratta in vero della seconda revisione per questa generazione in particolare. La mossa, insolita per un modello già aggiornato lo scorso anno, ha un motivo preciso. Essa è infatti motivata dai recenti cambiamenti nella strategia di elettrificazione del marchio tedesco. Il mercato delle auto elettriche non cresce al ritmo previsto, dunque Mercedes ha deciso di continuare con la GLS che è già tanto piaciuta al pubblico. In fondo, “cavallo vincente non si cambia”. Ora la società non ha fatto altro che renderla più competitiva senza dover creare una nuova auto da zero.

Le ultime foto spia online mostrano un muletto della GLS Mercedes durante una sessione di test sulle strade del Sud Europa. Il modello in questione sembra essere la versione più lussuosa, firmata Maybach. Nonostante il camuffamento, è possibile già notare che le principali modifiche riguarderanno il frontale della vettura.

Cosa vedremo con il restyling Mercedes

Il restyling introdurrà nuovi fari e un paraurti ridisegnato, insieme a probabili modifiche alla griglia, con l’obiettivo di dare un aspetto rinnovato e più moderno al SUV. Questo focus sul frontale suggerisce che Mercedes intenda apportare cambiamenti significativi per mantenere il modello fresco e competitivo sul mercato. Al posteriore, invece, le novità sembrano essere meno rilevanti. Non si esclude però l’introduzione di una nuova grafica per i gruppi ottici e qualche piccolo ritocco estetico. Inoltre, con il restyling potrebbero arrivare nuovi colori per la carrozzeria e cerchi in lega dal design aggiornato. Le immagini del muletto mostrano il SUV trainare un piccolo rimorchio.

Il lancio di questo nuovo restyling è previsto tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2026. Purtroppo ciò vuol dire che gli appassionati di SUV dovranno ancora attendere a lungo. Sul fronte motori, non ci sono informazioni certe. Gli esperti credano che la Mercedes continuerà a proporre motorizzazioni benzina e diesel con tecnologia Mild Hybrid. Per quanto riguarda gli interni, le nuove foto spia non rivelano ancora dettagli. Ci si aspetta comunque un aggiornamento importante nello stile ma anche e soprattutto dal punto di vista tecnologico.