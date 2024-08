A quanto pare, Google non è rimasta insensibile all’evoluzione del mercato e al sempre crescente Interesse da parte dell’utenza verso l’intrattenimento da casa sul piccolo schermo, ecco dunque che ne ha approfittato per cogliere la palla al balzo e presentare Ufficialmente il suo nuovo Google TV Streamer, presentato con qualche giorno di anticipo rispetto a quella che sarà la presentazione dei suoi nuovi smartphone della linea Pixel 9.

Il dispositivo si affianca letteralmente a quelli Chromecast con Google TV e rende l’offerta di Google decisamente più completa per quanto riguarda i dispositivi per la fruizione di contenuti direttamente da casa, quest’ultimo è infatti progettato per migliorare notevolmente l’esperienza di intrattenimento e per integrarsi in maniera efficace con tutti i dispositivi legati alla smart home, diventando al netto un vero e proprio hub per la casa intelligente, dal momento che quest’ultimo supporta i prodotti Google Home e Matter.

Caratteristiche

il dispositivo in questione, sfrutta l’intelligenza artificiale per dare consigli contestuali all’utente in merito a cosa guardare e personalizzare ciò che viene suggerito all’interno della home, il merito è ovviamente di Gemini che muove il tutto, a rendere possibile tutto ciò ci pensa il miglioramento hardware che Google ha inserito nel suo dispositivo, abbiamo infatti il doppio della memoria rispetto al predecessore, con 4 GB di memoria RAM e 32 GB di storage espandibile tramite porta USB C, il processore è un MediaTek MT8696 quad core, che garantisce il supporto al 4K HDR, al Dolby Vision e al Dolby Atmos.

Incluso con il dispositivo è presente anche il telecomando che gode di un’ergonomia perfezionata che lo rende davvero comodo tra le mani e garantisce una presa migliore ma non solo, in caso di smarrimento infatti tramite il dispositivo da collegare alla televisione si potrà ritrovarlo facilmente semplicemente utilizzando il comando vocale “Hey Google trova il telecomando” che lo farà risuonare.

Il dispositivo in questione, farà da vero e proprio raccoglitore dal momento che associerà su un’unica app varie piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ ma anche 800 canali TV in diretta gratuiti e 700.000 film.

Per quanto riguarda il prezzo, sul mercato italiano quest’ultimo sarà di 119 € e la disponibilità inizierà a partire dal 24 settembre.