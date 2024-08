Garmin espande le opzioni di Connect IQ con nuovi contenuti

Garmin di recente ha ampliato le sue offerte per la piattaforma Connect IQ. In che modo? Introducendo la possibilità di acquistare contenuti direttamente tramite GarminPay. Questa innovazione rappresenta un notevole aggiornamento per i clienti della piattaforma. In quanto semplifica l’acquisto di nuove app e quadranti attraverso un metodo di pagamento sicuro e integrato. L’inclusione di Garmin Pay migliora così l’accessibilità. Ma facilita anche una maggiore varietà di contenuti premium disponibili per gli smartwatchGarmin. Tra le nuove aggiunte, as esempio, si trovano quadranti ispirati ai marchi più celebri del settore dell’intrattenimento e dell’automotive, con design esclusivi provenienti da Disney, Porsche e GoPro.

Nuove funzionalità e app innovative arricchiscono l’offerta Garmin

In particolare, il marketplace di Connect IQ accoglie ora una serie di quadranti tematici che riflettono la popolarità e l’iconicità di questi brand. Gli appassionati di Disney e Marvel possono scegliere tra stili come quello dedicato a Tony Stark o i modelli ispirati a Topolino e Minnie. Porsche, dal canto suo, offre tre eleganti opzioni. Tra cui quadranti con il noto stemma del marchio e un design che ricorda la leggendaria Porsche917. In più, il mondo dello sport e dello spazio viene celebrato con quadranti come il Moonwalker. Il quale ricorda la missione Apollo, e l’Ad Astra, che offre immagini dinamiche del telescopio James Webb. Questi nuovi quadranti non si limitano ad arricchire l’offerta visiva. Ma permettono anche di personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso degli smartwatch Garmin.

Non si fermano alle nuove watchface le novità introdotte da Garmin. La piattaforma Connect IQ è ora arricchita con applicazioni avanzate che potenziano ulteriormente l’utilizzo degli smartwatch. Una delle aggiunte più importanti è l’app GoPro Camera Control. Essa consente ai possessori di smartwatch Garmin di collegare e controllare le loro telecamere GoPro direttamente dal polso. Questa funzionalità permette di avviare e fermare le registrazioni, nonché di scattare foto con una facilità senza precedenti, offrendo così un controllo senza sforzo durante le attività sportive o le avventure all’aperto.

I nuovi contenuti e le applicazioni sono disponibili a partire 3.99€ con una varietà di opzioni che spaziano da quadranti esclusivi a strumenti funzionali come l’app GoPro. In più, Garmin ha integrato anche l’app YouTube Music. Così da consentire agli utenti di gestire la propria musica direttamente dal proprio smartwatch. Un’aggiunta che amplia ulteriormente le possibilità di intrattenimento e personalizzazione. Con questi aggiornamenti, Garmin migliora la sua offerta di contenuti e funzionalità. Ma si conferma come un leader nel settore degli sportwatch. Così da offrire ai propri utenti una gamma sempre più ampia di opzioni per personalizzare e ottimizzare la loro esperienza.