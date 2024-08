MacOS Sequoia: nuovi controlli per le app di acquisizione schermo

Uno dei temi di maggiore importanza per Apple e senza alcun dubbio la privacy dei suoi utenti, i sistemi della nota azienda della mela sono infatti ben strutturati per tutelarla in tutte le salse, indipendentemente che si tratti di MacBook, iPhone o iPad, i dispositivi sono davvero molto sicuri e discreti nel tutelare la privacy dei loro proprietari.

A tal proposito Apple ha pensato bene di implementare una nuova funzionalità di sicurezza all’interno del suo ultimo sistema operativo per Mac, stiamo parlando di macOS Sequoia, il quale d’ora in avanti vedrà un controllo in più per ciò che concerne le applicazioni di registrazione della schermata in stato di visualizzazione sul display.

Cosa mostrerà il vostro Mac

Il vostro dispositivo restituirà il seguente messaggio settimanalmente dopo la sua accensione: “(Nome dell’app) può accedere allo schermo e all’audio di questo computer. Vuoi continuare a consentire l’accesso? Questa applicazione potrebbe essere in grado di raccogliere informazioni da qualsiasi applicazione aperta sul tuo desktop mentre è in esecuzione.“.

di conseguenza gli utenti avranno la possibilità di scegliere se consentire alle applicazioni l’accesso completo al proprio schermo oppure no, questo cambiamento non solo riguarderà le applicazioni di terze parti ma anche tutte quelle che sfruttano il framework introdotto da Apple per migliorare appunto l’acquisizione dello schermo, anche le app più autorevoli saranno sottoposte a questo controllo.

Si tratta dunque di uno step in più che serve a mettere al corrente l’utente che le app di acquisizione possono letteralmente vedere quello che appare sul vostro schermo comprese le info sensibili che digitate, cosa ovviamente pericolosa se usate app di terze parti non verificate in nessun modo da Apple.

Questa funzione arriverà con il prossimo update dell’OS di Apple e si mostrerà fin da subito non appena avvierete il sistema, ovviamente nel caso siano presenti applicazioni di questo genere installate.