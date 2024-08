Monitor Asus da gaming in OFFERTA su Amazon: costa il 33% in meno

Il monitordaè in super offerta su Amazon, infatti in questi giorni potete acquistarlo con il 33% in meno del listino, senza andare minimamente ad intaccare la qualità generale del prodotto stesso. Il modello che potete trovare inè il, un dispositivo con diagonale da, capace di raggiungere una risoluzione massima in(3840 x 2160 pixel), ed un refresh rate che si ferma a, forte segnale della sua anima da gaming, atto proprio ad incrementare la fluidità delle fasi di gioco.

Tanta è la tecnologia che possiamo trovare al suo interno, essendo un prodotto certificato DisplayHDR 600, con gamma dinamica che copre il 98% della DCI-P3, oltre al supporto a Fast IPS, G-Sync e FreeSync Premium Pro. Nella parte posteriore, invece, possiamo trovare un insieme di connettori molto vario e completo, impreziosito dalla presenza della porta HDMI 2.1, utilissima per supportare il frame rate variabile.

Monitor Asus da gaming in offerta Amazon

Acquistare questo monitor Asus da gaming è estremamente semplice, più che altro grazie all’ottimo sconto che Amazon ha deciso di applicare in questi giorni. Il suo listino sarebbe di 1299 euro, ma gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con una riduzione di 430 euro circa, così da arrivare a spendere solamente 869 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete ordinare premendo qui.

Il prodotto presenta alcune caratteristiche estetiche degne di nota, come ad esempio cornici sottilissime su tre lati, leggermente più marcata nella parte inferiore, ma comunque minima, ed una base d’appoggio davvero iconica, in quanto si snoda dalla parte centrale in due piccoli piedini capaci di estendersi fin verso i bordi del dispositivo, pur comunque riuscendo a sottolineare la sua anima da gaming.