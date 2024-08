Novità di tvOS 18 Apple: integrazione avanzata con iPhone e iPad

Apple ha lanciato una nuova versione beta di tvOS 18, che introduce una serie di miglioramenti interessanti. I quali potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con i contenuti multimediali su AppleTV. Tra le innovazioni più rilevanti c’è una funzione che consente di inviare collegamenti web direttamente ai dispositivi iOS, come iPhone e iPad, tramite AirDrop. Questa funzionalità è stata progettata per semplificare la condivisione di contenuti. Senza prevedere l’inclusione di un browser web all’interno di tvOS. In pratica, le persone potranno ora condividere contenuti interattivi, in particolare quelli creati per il visore Vision Pro. Tutto ciò utilizzando un nuovo pulsante che appare nella descrizione dei video su Apple TV+. Questi video, realizzati in 3D 8K a 180 gradi, sono pensati per sfruttare appieno le capacità del visore. In più ora possono essere condivisi facilmente tra la AppleTV e i dispositivi iOS tramite AirDrop. Si tratta di una novità ancora in fase sperimentale e quindi piuttosto limitata. Ma offre comunque uno sguardo sulle potenziali direzioni future. Apple potrebbe estendere questa funzionalità anche per includere la possibilità di inviare link ad altri tipi di contenuti o informazioni. Migliorando così ulteriormente l’integrazione tra i diversi dispositivi dell’ omonimo marchio.

Apple: altre innovazioni in tvOS 18, miglioramenti e nuove funzioni

Oltre alla nuova funzionalità di condivisione dei collegamenti web, tvOS 18 presenta ulteriori novità che arricchiscono l’esperienza utente. Tra queste, spicca la funzione “InSight”, introdotta nella beta di luglio. La quale fornisce informazioni dettagliate in tempo reale su film e serie TV mentre sono in riproduzione. Questa novità mostra dati come il cast, la colonna sonora e i personaggi. Cosa che migliora l’interazione e l’immersione durante la visione dei contenuti. Un altro aggiornamento rilevante riguarda la modalità “Migliora dialoghi”. Quest’ ultima è stata progettata per rendere le voci più chiare e comprensibili rispetto alla musica e ai rumori di fondo. Un miglioramento che si basa su tecniche avanzate di apprendimento automatico e processamento audio. In più è particolarmente utile durante le scene d’azione ad alta intensità. Ma non è ancora tutto. TvOS 18 supporta il formato 21:9, garantendo così la visualizzazione su proiettori e promettendo un’esperienza visiva più coinvolgente e immersiva. Questi aggiornamenti dimostrano l’impegno continuo di Apple nel migliorare la qualità dei propri prodotti e nell’arricchire l’esperienza utente. Rendendo la fruizione dei contenuti più dinamica e soddisfacente che mai.