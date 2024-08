Friggitrice ad aria GIRMI a soli 99 euro: sconto del 27% su Amazon

Ladi casaè disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente scontato, tanto da essere considerata come una delle migliori per rapporto qualità/prezzo. Il design è decisamente iconico, una forma di parallelepipedo con base quadrate, è realizzata prevalentemente in plastica con finitura, il che la porta a non trattenere le impronte o lo sporco facilmente.

Le dimensioni le possiamo considerare perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 41 x 29,5 x 34 centimetri, nulla le impedisce comunque di venire tranquillamente posizionata ovunque desideriate, che sia una cucina moderna o dal design più antiquato. La potenza massima che può raggiungere è di 1700W, più che sufficiente per la maggior parte delle cotture, con una capacità complessiva di 9 litri e la possibilità di scegliere tra 8 programmi differenti (a tutti gli effetti viene classificata come XXL, essendo in grado di accogliere fino a 2400 grammi di cibo).

Friggitrice ad aria in offerta: che prezzo su Amazon

La promozione che oggi potete cogliere su Amazon è decisamente interessante, proprio perché il prezzo consigliato di questo prodotto è di 137,90 euro, e si nota la presenza di una riduzione del 27%, che la porta a costare solamente 99,99 euro. Richiedetela subito a questo indirizzo.

Sempre parlando del design, ciò che ci permette di considerarla decisamente interessante, è la presenza di un piccolo sportellino nella parte anteriore, attraverso il quale è possibile vedere le pietanze inserite al suo interno, così da poterne controllare la cottura, anche senza aprire la friggitrice ad aria stessa. Il sistema di controllo si affida interamente alla parte anteriore, dove trova posto un’area touchscreen con possibilità di regolare tempi e temperature, scegliendo anche tra le varie modalità di utilizzo.