Lucid: investimento da 1,5 miliardi di dollari dal Fondo Sovrano Saudita

Gli investimenti nell’azienda proseguono per la Lucid Motors. Il suo principale azionista, il Fondo Sovrano dell’Arabia Saudita (PIF), investirà fino a 1,5 miliardi di dollari per sostenere la produzione del nuovo SUV elettrico, il Gravity. Gli investitori non hanno che potuto accogliere con entusiasmo tale azione, facendo salire le azioni di Lucid del 6% nelle contrattazioni post-mercato. La società così risale dopo una flessione del 3,9% nel mercato.

Lucid trarrà grande vantaggio dal Fondo e si prepara al lancio del Gravity entro la fine di quest’anno . I fondi saranno destinati non solo all’aumento della produzione del nuovo SUV, ma anche alla costruzione di una nuova fabbrica in Arabia. Questa è stata già progettata e avrà una capacità produttiva di 150.000 auto all’anno. Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha dichiarato che questo capitale garantirà il finanziamento dell’azienda a lungo, almeno per altri 12 mesi.

Saliscendi per le azioni Lucid

In un mercato delle auto elettriche altamente competitivo, questo investimento del PIF è una grande scommessa su Lucid, che continua a cercare di affermarsi. Ayar Third Investment ha concordato l’acquisto di un gran numero di azioni. Esse, in valore monetario, sono convertibili per 750 milioni di dollari. Questo investimento, in realtà il secondo del 2024, porta il totale dei fondi investiti dal PIF in Lucid a circa 8 miliardi di dollari. Ne consolida dunque la sua posizione come azionista di maggioranza con una quota pari a ben il 60%.

Lucid ha anche condiviso da poco i risultati del secondo trimestre che hanno superato ogni aspettativa. La società ha avuto un fatturato di 200,6 milioni di dollari, maggiore rispetto ai 192,1 milioni previsti dagli analisti. Questo miglioramento è stato sostenuto da una riduzione dei prezzi dei loro modelli che ha portato ad una crescita delle vendite. Nonostante i risultati positivi, ce ne sono anche di negativi. L’azienda ha infatti una perdita rettificata di 29 centesimi per azione, leggermente peggiore rispetto alle stime. La società ha anche ridotto le previsioni di spesa in conto capitale per il 2024 di 200 milioni di dollari, portandole a 1,3 miliardi di dollari.