L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha pensato bene di fare una bella sorpresa ad alcuni suoi ex clienti. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, l’operatore virtuale sta proponendo ad alcuni ex fortunati clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile che come sempre lascia senza parole. L’offerta in questione si chiama Kena 5,99 200 GB Limited Edition e, come suggerisce anche il nome, arriva ad includere fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile tenta i suoi ex clienti con una nuova super offerta con fino a 200 GB

In questi ultimi giorni alcuni ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile stanno ricevendo una interessante proposta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore sta proponendo a questi ultimi l’attivazione dell’offerta di rete mobile denominata Kena 5,99 200 GB Limited Edition. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese addirittura fino a 200 GB di traffico dati.

Gli utenti potranno sfruttare questi ultimi per navigare con connettività 4G ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Oltre a questo , nel bundle di questa offerta sono inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms verso tutti i numeri. Un’altra cosa super interessante di questa offerta è sicuramente il prezzo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese.

Come spesso accade in questi casi, l’operatore sta proponendo l’attivazione di questa offerta tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato in questi giorni dall’operatore ai suoi fortunati ex clienti.

“Torna in KENA per te ogni mese 200 giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 5,99E al mese, Attivazione e SIM GRATIS. Vai su kena.ly/tornainkena per info su costi e condizioni e inserisci il codice univoco […] o vieni nei negozi KENA (kena.ly/negozikena). Offerta valida fino al 20/08/2024”.