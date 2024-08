Una mongolfiera spaziale per turisti sta per decollare verso una nuova era di viaggi suborbitali. La startup spagnola Halo Space ha annunciato un volo di prova che si svolgerà in Arabia Saudita il prossimo settembre, in preparazione per esperienze di viaggio a emissioni zero nella stratosfera. Anche se i dettagli precisi del volo rimangono ancora in fase di definizione, si stima che ogni biglietto avrà un costo di circa 150.000 euro.

Una mongolfiera per viaggi quasi spaziali

La mongolfiera accoglierà a bordo otto passeggeri e un pilota, offrendo loro la possibilità di salire fino a 35 km di altitudine. Pur non superando la linea di Karman, che segna il confine ufficiale dello spazio, i viaggiatori avranno l’opportunità di ammirare panorami mozzafiato sul cosmo da una posizione privilegiata nel cielo.

Tuttavia, prima di realizzare questa affascinante visione, Halo Space deve dimostrare la sicurezza della sua innovativa mongolfiera. Il volo di prova in Arabia Saudita sarà cruciale per raccogliere dati sulle prestazioni della tecnologia utilizzata. Durante il volo, il prototipo della capsula, denominato Aurora, salirà a un’altezza di 30 km sopra la superficie terrestre, permettendo ai ricercatori di analizzare vari parametri operativi.

L’Arabia Saudita gioca un ruolo fondamentale per Halo Space, poiché il paese punta a diventare un leader globale nell’esplorazione spaziale, fornendo sostegno sostanziale al settore. Halo ha stabilito la sua base operativa e il sito di assemblaggio finale nel regno, collaborando attivamente con la Commissione per le Comunicazioni, lo Spazio e la Tecnologia (CST), l’ente regolatore del settore.

Un’idea non troppo originale

Se il test avrà esito positivo, i turisti spaziali potrebbero presto acquistare i loro biglietti per l’avventura. Halo prevede di iniziare i voli con equipaggio già nel prossimo anno, mentre i viaggi commerciali sono programmati per il 2026. Sebbene non sia il primo progetto di questo tipo, Halo Space si avvicina all’ufficialità con una soluzione innovativa, simile a iniziative precedenti come quelle di Space Perspective e della startup francese Zephalto, che ha collaborato con il CNES per offrire esperienze simili. Con l’industria spaziale in rapida espansione, il sogno di viaggiare nello spazio potrebbe diventare realtà per molti.