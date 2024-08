Kena Mobile: arriva la promo KeRegalo, scopriamo cosa offre

Uno degli operatori più famosi conosciuti nella nostra penisola è senza alcun dubbio Kena Mobile, il noto provider a tinte gialle vanta infatti uno storico davvero competitivo per quanto riguarda le promozioni messe a disposizione dell’utenza dal momento che queste ultime sono decisamente variegate e in grado di soddisfare le necessità di tutti i clienti.

Ovviamente l’obiettivo di Kena è quello di avere un mercato competitivo e fruttuoso, obiettivo che vuole raggiungere a tutti costi alle volte facendo anche un piccolo sacrificio con dei piccoli regali o bonus per gli utenti.

A tal proposito Kena ha recentemente rilasciato una nuova promozione farcita con un bonus e un regalo dal nome per l’appunto KeRegalo, quest’ultima garantisce non solo il primo rinnovo completamente gratuito ma anche un buono Amazon da 10 € al quale si può accedere rispettando determinate condizioni, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La nuova promo con regalo

La promo in questione garantisce a soli 6,99 euro al mese ben 130Gb di traffico dati in 4G su rete TIM, che salgono a 230Gb se attivate l’autoricarica, 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, il costo di attivazione è gratis ed è disponibile per coloro che attivano un nuovo numero di telefono o provengono dai seguenti operatori virtuali: ILIAD, HO MOBILE, POSTE MOBILE, TISCALI, LYCAMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB MOBILE, 1 MOBILE, 2APPY, CHINA MOBILE, DAILY TELECOM, DIGI MOBILE, ELIMOBILE, ENGAN MOBILE, FEDER MOBILE, GREEN, INTERMATICA, ITALIA POWER, NETVALUE, NOITEL, NOVA, NEXTUS, NTMOBILE, OPTIMA, OVUNQUE, PLINTRON, PROFESSIONAL LINK, RABONA MOBILE, SPUSU, TELMEKON, WELCOME ITALIA, WINGS MOBILE, WITHU.

Per quanto riguarda il buono Amazon da 10 euro, questo è disponibile solo per gli utenti che effettuano la portabilità e dopo il primo mese di rinnovo, il primo mese tra l’altro è offerto gratuitamente da Kena Mobile.

Se siete interessati dunque attivatela senza pensarci nel momento che non sapremo per quanto resterà ancora disponibile.