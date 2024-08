L’operatore a tinte viola ha deciso di cavalcare l’onda dell’estate per cercare di dare una svolta al proprio mercato già abbastanza florido che ovviamente l’azienda vuole rendere quanto più produttivo possibile.

Per fare questo ho. mobile ha deciso di lanciare delle nuove promozioni ad hoc per il periodo di agosto che offrono all’utenza tutto il necessario per fruire di un servizio completo e allo stesso tempo con costi competitivi e in grado di venire incontro a tutte le necessità economiche dell’utenza.

Le promo in questione dunque offrono SMS, minuti e gigabyte di navigazione a costi diversificati, scopriamo insieme quelle disponibili al momento.

Le offerte disponibili

Partiamo con la promozione più ricca, Quest’ultima offre 200 GB in navigazione 5G, minuti illimitati ed SMS illimitati a 9,99 € al mese, il costo di attivazione è di 2,99 € solo però se si proviene da alcuni operatori specifici.

La promo intermedia invece costa un euro in meno rispetto alla precedenze e garantisce le medesime caratteristiche con la sola differenza di non avere il 5G incluso tra queste, la navigazione sarà dunque solamente in 4G, dovrete corrispondere 2,99 € come costo di attivazione in caso di portabilità da specifici operatori.

L’ultima promozione è quella decisamente più umile ma allo stesso tempo garantisce caratteristiche soddisfacenti, anche qui abbiamo minuti ed SMS illimitati verso tutti con 150 GB di traffico dati in 4G, il costo da corrispondere mensilmente è 6,99 € al mese con un costo di attivazione di 2,99 € se effettuate la portabilità ad alcuni specifici operatori.

Il costo di attivazione sarà 2,99 euro se venite dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Salirà invece a 29,90 euro se venite da: Wind3, TIM, Very e Vodafone.