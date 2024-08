Uno sconto da non perdere vi attende proprio in questi giorni su Amazon, questi va a toccare uno smartphone estremamente economico, parliamo dello Xiaomi Redmi 13C, che ha un costo effettivamente scontato del 25% rispetto al listino originario.

Il prodotto ha dimensioni relativamente contenute, capace di raggiungere 168 x 78 x 8,1 millimetri di spessore, con un peso di soli 192 grammi. Tutto è possibile grazie alla presenza di un display da 6,74 pollici di diagonale, con risoluzione massima 720 x 1600 pixel, ed anche 260 ppi; la tecnologia è chiaramente IPS LCD, con possibilità di raggiungere al massimo un refresh rate di 90Hz, sempre comunque con protezione Gorilla Glass.

Xiaomi Redmi 13C: la promozione è da pazzi su Amazon

Un prezzo mai visto prima d’ora sull’acquisto di Xiaomi Redmi 13C, la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, infatti, può essere acquistata ad un prezzo finale di soli 117,99 euro, contro i 157 euro previsti di listino (circa il 25% in meno). L’ordine è effettuabile direttamente al seguente link.

Osservando meglio da vicino il comparto fotografico, possiamo notare la presenza di 3 sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 2 megapixel, nonché comunque un bokeh/macro da soli 0,08 megapixel. A prescindere da quest’ultimo, la risoluzione massima che si può raggiungere è di 8165 x 6124 pixel, con video registrati in FullHD a 30fps.

La batteria resta un componente di ottima qualità generale, infatti riesce a garantire una buona autonomia sul medio/lungo periodo, grazie alla sua capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica relativamente lenta. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia MIUI, aggiornata alla versione 14, non è presente il 5G, con velocità massima in download di 390Mbps, per quanto riguarda l’upload si raggiungono invece 150Mbps.