Robot aspirapolvere TAPO ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Ilè divenuto nel corso degli anni un piccolo elettrodomesticonelle nostre case, infatti gli utenti si ritrovano ada tutti gli effetti quasi ladi averlo all’interno della propria abitazione. Fortunatamente sul mercato sono disponibili numerose varianti di uguale qualità, come il piccolo, disponibile ad un prezzo veramente conveniente.

Il modello in questione è caratterizzato da una potenza di aspirazione di 2700Pa, con navigazione LiDAR, anche se nella parte superiore non trova posto la classica torretta LiDAR che andrebbe a limitare il passaggio al di sotto di tavolini o simili. Al suo interno è posizionata una batteria da 2600mAh, che riesce comunque a garantire fino a 3 ore di utilizzo continuativo.

Robot aspirapolvere: l’offerta migliore su Amazon

Il robot aspirapolvere Tapo RV20 può essere di base acquistato ad un prezzo di listino di 249,99 euro, fortunatamente in questi giorni Amazon ha deciso di ridurre la spesa che gli utenti devono sostenere per l’ordine, così da poter arrivare a spendere solamente 199,99 euro (abbassando la spesa da sostenere di circa il 20%). Potete comprarlo al seguente link.

Disponibile solo nella colorazione bianca, ha una piacevole finitura opaca sulla parte superiore, con una S disegnata attorno ai tre pulsanti fisici per il controllo (nel caso in cui non si voglia fare affidamento sull’applicazione mobile). A contrastare il tutto troviamo un frame realizzato in plastica di colorazione nera, sul quale si possono trovare sia i sensori che la telecamera frontale, che verrà utilizzata per la navigazione.

La potenza massima di aspirazione è di 2700Pa, utilissima sia per ambienti con animali che per soddisfare le esigenze di coloro che necessitano di una pulizia approfondita di tutti gli ambienti con maggiore attenzione e cura.