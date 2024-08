Iliad vince d agosto 2024: le sue 3 offerte arrivano a 250 giga in 5G

Potrebbe essere anche un altro gestore a far parlare di sé ma non sarebbe la normalità se non si trattasse di Iliad. La celebre azienda che dal 2018 non fa altro che rifilare duri colpi alla concorrenza sta continuando a fare la sua strada, portando a casa sempre più risultati eccezionali. Al momento sembra che non ci sia modo di battere questo provider, il quale infatti è venuto fuori con delle straordinarie soluzioni mobili.

Dopo aver visto lo scorso mese di giugno le celebrazioni per il suo sesto compleanno e l’arrivo di un’offerta clamorosa come la Flash 250, quest’ultima si è trasformata in una Giga ed è dunque disponibile in pianta stabile.

Iliad massacra la concorrenza con 3 offerte straordinarie, eco cosa includono al loro interno

Le offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale di Iliad hanno dei punti in comune molto interessanti. Innanzitutto ogni soluzione che il gestore offre dura per sempre allo stesso prezzo senza mai cambiare. In secondo luogo le 3 offerte in questione garantiscono tutte minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La Giga 120 costa 7,99 € al mese ed offre 120 giga in 4G. La Giga 250 arriva fino a 250 giga in 5G con 11,99 € al mese mentre la nuova Flash 200, che costa 9,99 € al mese, arriva a 200 giga in 5G.

Bisogna anche ricordare a tutti coloro che scelgono di prendere Iliad come nuovo gestore che le offerte da 9,99 € al mese a salire hanno un valore maggiore. Queste infatti consentono anche l’accesso allo sconto per la fibra ottica per la casa. Gli utenti potranno quindi pagare l’abbonamento domestico solo 19,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che il prezzo di base della fibra ottica è di 24,99 € al mese. Un altro aspetto molto importante è che non ci sono restrizioni per sottoscrivere le offerte di questo provider: Iliad è un gestore è aperto a tutti e chiunque può scegliere le sue offerte.