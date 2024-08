Samsung rimanda gli aggiornamenti per i sistemi operativi?

ha rinviato il rilascio delladi. Dunque, gli è stato riservato lo stesso destino di. Al momento l’azienda sudcoreana non ha riferito quale potrebbe essere la nuova. Alcune fonti sicure, come, hanno parlato di un rilascio a. Dunque, non ci sono buone possibilità riguardo un arrivo imminente delle nuove versioni dei due. Ma cosa ha spinto Samsung a prendere tale decisione?

Secondo alcune fonti il motivo principale è che l’azienda ha intenzione di concentrarsi sull’aggiornamento di One UI 6.1.1.

Samsung rimanda il lancio di Android 15 e One UI 7

La decisione, dunque, dipenderebbe dal lancio di OneUI 6.1.1. e non da bug e problemi vari su cui alcune indiscrezioni si erano focalizzate qualche tempo fa.

Per definire lo scenario generale, può essere utile considerare che anche Google ha adottato delle tempistiche piuttosto lunghe per il debutto del sistema operativo Android 15. A tal proposito, sembra che l’azienda di Mountain View abbia deciso di posticipare il lancio, portando sul mercato i suoi nuovi Pixel 9 con installato Android14. A prova di ciò, anche gli aggiornamenti di sicurezza relativi al mese di agosto si sono basati su tale versione. Considerando il lancio della nuova gamma di smartphone è ipotizzabile che nel caso di Google il lancio non arriverà almeno fino al mese di settembre.

Al momento le indiscrezioni trapelate non riferiscono ulteriori informazioni sulla decisione di Samsung (e Google) di rimandare il lancio delle nuove versioni dei sistemi operativi in questione. Come già accennato non è ancora noto quando si terranno effettivamente i lanci, quindi bisognerà attendere un po’. Nel frattempo, continuano ad emergere informazioni riguardo le funzioni offerte dai due nuovi sistemi operativi che promettono di migliorare l’intera esperienza degli utenti sui nuovi dispositivi compatibili. Crescono le aspettative mentre si attendono conferme ufficiali.