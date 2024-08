Iliad: prezzi assurdi ad agosto 2024, bastano 7 EURO al mese

A molti sembrerebbe facile il percorso di Iliad, ma in realtà non lo è mai stato. Il provider è arrivato nel 2018 per riuscire a battere la concorrenza che era già molto navigata nel settore. A quanto pare non è stato difficile e in questo momento il pallino del gioco è proprio tra le sue mani.

Al momento Iliad riesce a garantire al suo pubblico tutte le migliori opportunità, soprattutto quelle fatte di risparmio e quantità. Direttamente sul sito ufficiale sono ancora una volta disponibili gli sconti migliori sulle sue gamme. È disponibile al momento sia la gamma Giga che la gamma Flash, quest’ultima con un’offerta appena lanciata. Lo scopo di Iliad è quello di mettere in difficoltà le grandi aziende che hanno sempre dominato, riuscendo ad acquisire ancora una volta un numero maggiore di utenti. Non sarà difficile farlo, visto che queste soluzioni sono in grado di arrivare addirittura a 250 giga.

Iliad sconvolge il mondo della telefonia battendo tutti con le sue offerte migliori, ecco quali

La prima gamma degna di nota è la Giga, con la Giga 120 e la Giga 250. Queste due offerte hanno dei punti in comune tra loro, chiaramente oltre quello che è il nome. Entrambe infatti garantiscono al pubblico che le sceglie la possibilità di chiamare ed inviare messaggi senza limiti. La prima permette di avere 120 giga sfruttando la connessione in 4G per 7,99 € al mese per sempre. La seconda offerta invece si spinge oltre: la vecchia Flash 250, che doveva essere a tempo limitato, è stata passata a promo in pianta stabile, con ben 250 giga in 5G ogni mese a 11,99 € per sempre.

A stupire però oltre a queste soluzioni super vantaggiose, c’è anche la grande novità del mese di agosto ovvero la nuova Flash 200. Questa soluzione che al suo interno garantisce minuti senza limiti e messaggi senza limiti, consente di avere anche 200 giga in 5G per un prezzo totale di 9,99 € al mese.