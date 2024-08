Xiaomi 15 Ultra pronto a sfoggiare un teleobiettivo da 200 MP

Qualcuno continua a guardare Xiaomi come una delle aziende outsider, senza capire che ormai si tratta di una presenza in pianta stabile tra i produttori di smartphone di livello. Leader assoluta anche nel campo fotografico viste le grandi innovazioni, l’azienda è riuscita a dare una scossa significativa con le sue ultime serie di dispositivi. Sembra che il futuro risponda ancora una volta in maniera positiva soprattutto alle esigenze degli utenti più affezionati, siccome Xiaomi sta per dare continuità a quanto fatto con il 14 Ultra.

La volontà del colosso è infatti quella di continuare a battere finché il ferro è caldo e di farlo con il prossimo Xiaomi 15 Ultra. Le prime indiscrezioni sono arrivate durante gli scorsi giorni, parlando di un prodotto che mostrerà caratteristiche da top di gamma assoluto. Oltre a queste, sono trapelate delle notizie anche in merito ad uno dei sensori del comparto fotografico.

Lo Xiaomi 15 Ultra avrà un teleobiettivo da 200 MP con zoom 4x ottico

In casa Xiaomi si sta lavorando alla prossima serie di smartphone, con il 15 Ultra che dovrebbe essere il top assoluto. Secondo le ultime indiscrezioni, questo smartphone avrà a bordo un display OLED a doppio strato ma anche specifiche tecniche di rilievo. Le voci parlano chiaramente di una batteria mostruosa da 6000 mAh, di una RAM da addirittura 24 GB e anche di un ottimo comparto fotografico.

I rumor venuti a galla in queste ore riguardo a quest’ultimo aspetto, parlerebbero addirittura di una fotocamera da 200 MP. Più precisamente si tratterebbe del teleobiettivo periscopico, un’unità che avrà uno zoom ottico 4.x X. Al momento però queste sono solo delle indiscrezioni, per cui servirà dare un’occhiata al web durante i prossimi mesi per ottenere delle conferme.

Almeno per il momento la presentazione dello Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere programmata per il mese di febbraio, come avvenne per il suo predecessore.