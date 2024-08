Huawei lavora per portare sul mercato nuovi dispositivi che siano sempre innovativi e all’avanguardia. A tal proposito, è importante fare riferimento al settore degli smartphone pieghevole. Nello specifico, Huawei è alle prese con il primo dispositivo tri-fold.

Riguardo il nuovo pieghevole sono emerse diverse indiscrezioni. Quest’ultime sembrano suggerire che la realizzazione del dispositivo era in corso d’opera, ma che c’erano anche alcuni problemi. Nello specifico si faceva riferimento alla gestione delle temperature e al software del dispositivo. Ulteriori rumor, emersi di recente, invece, hanno presentato uno scenario più rincuorante.

I dettagli sul nuovo tri-fold di Huawei

Secondo quanto riportato sembra che il nuovo smartphone abbia superato i test relativi alla doppia piega. Si tratta della componente più delicata considerando che deve garantire la longevità dello schermo. E non è tutto. Le indiscrezioni suggeriscono che la Cina stia lavorando a tale smartphone come se fosse una sorta di computer.

Inoltre, il nuovo smartphone avrà HarmonyOS Next come sistema operativo. Quest’ultimo a differenza di HarmonyOS non è strutturato sulla base di Android. Come accennato erano stati annunciati alcuni problemi per la sua realizzazione. A conferma di ciò, la produzione di massa del nuovo Huawei, prevista per il 2024, è stata poi posticipata. Il motivo riguarda la complessità del progetto, che probabilmente era stata sottovalutata.

Al momento non sono state aggiunte ulteriori informazioni più dettagliate su tale argomento. Considerando però che è stata riportata una ripresa nel Q4 dell’anno, è plausibile che le cose possano cambiare presto, anche se Huawei intende procedere con prudenza. È ipotizzabile che in un primo momento il tri-fold sarà prodotto solo in un numero limitato e che arriverà solo sul mercato cinese.

Inoltre, considerando i prezzi elevati dei pieghevoli è possibile aspettarsi che il costo di tale dispositivo, in grado di piegarsi ben due volte, possa essere ancora più elevato. Sarà necessario attendere conferme ufficiali da Huawei per conoscere i dettagli precisi e il costo effettivo del dispositivo.