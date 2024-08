Fastweb mette a disposizione il servizio Wi-Fi Calling per tutti i suoi utenti. Quest’ultimo permette di fare e ricevere chiamate tramite la connessione. Ciò anche quando non c’è segnale mobile. Inizialmente il servizio era disponibile solo per un numero limitato di dispositivi. Con nuovi aggiornamenti la lista viene continuamente aggiornata. A tal proposito, una modifica recente ha aggiunto anche il Galaxy A72 di Samsung.

Il Wi-Fi Calling, anche denominato VoWiFi permette agli utenti di trasferire il traffico telefonico dalla rete cellulare a una wireless (sia domestica che pubblica). In tal modo il telefono può utilizzare il protocollo VoIP. Si tratta di un’opzione valida soprattutto quando manca una nuova copertura di rete come nei luoghi isolati.

Fastweb amplia la lista dei dispositivi compatibili

Appena qualche giorno fa l’elenco è stato aggiornato con un altro dispositivo Samsung. Si tratta del Galaxy XCover 5. Con l’aggiunta del citato A72 la lista dei dispositivi compatibili viene ulteriormente ampliata. Gli utenti interessati alla tecnologia Wi-Fi Calling offerta dall’operatore è possibile visionare la lista completa degli smartphone compatibili. Sul sito web Fastweb è disponibile una pagina apposita dedicata al servizio dove visionare i dispositivi disponibili e le informazioni utili relative all’opzione.

Anche se il vostro dispositivo non è ancora presente, non è detta l’ultima parola. Fastweb ha assicurato che nei prossimi mesi il servizio verrà ulteriormente esteso anche ad altri produttori e modelli. In tal modo saranno sempre di più gli utenti che potranno accedere al Wi-Fi Calling.

È importante sottolineare che l’opzione è disponibile per tutti gli utenti con un dispositivo compatibile senza costi aggiuntivi. Le chiamate effettuate vengono tariffate sulla base dell’offerta Fastweb attiva sul proprio numero. Inoltre, sul sito web dell’operatore viene specificato che è possibile utilizzare il Wi-Fi Calling con una connessione di rete fissa dell’operatore, ed anche con qualsiasi altro gestore presente sul territorio nazionale.