Apple ha rilasciato alcune informazioni riguardo i suoi nuovi iPad con chip M4. Suddetti dispositivi avranno display OLED. Per poter vedere tali cambiamenti sarà però necessario attendere un po’. Infatti, i primi schermi OLED verranno impiantati sui nuovi iPad Air che arriveranno sul mercato nel 2026. Le novità non finiscono qui. Infatti, sembra che Apple abbia scelto Samsung per il rifornimento degli schermi OLED.

La scelta era tra l’azienda sudcoreana e LG. La prima sembra averla spuntata per le maggiori capacità produttive in questo settore.

Apple opta per gli schermi OLED per i suoi iPad

La generazione Air non sarà l’unica protagonista di tale cambiamento. Sembra che anche gli iPad Mini presenteranno i nuovi schermi. Al momento non sono stati rilasciati particolari dettagli sui nuovi dispositivi.

Secondo alcune indiscrezioni sembra che i pannelli OLED per gli iPad Air e Mini potrebbero essere LTPS singoli. Dunque, saranno diversi dai LTPO Tandem presenti sulla gamma Pro. Tali dispositivi, infatti, presentano due pannelli che lavorano simultaneamente. Considerando tale differenza, i nuovi iPad potrebbero avere una luminosità di picco inferiore. Inoltre, non supporteranno la tecnologia ProMotion. Quest’ultimo dettaglio potrebbe garantire dei costi minori.

Sarebbe proprio la scelta di passare dagli LTPO Tandem agli LTPS singoli ad aver portato Apple a selezionare Samsung per la produzione. La maggiore affidabilità e capacità produttiva riguarda gli schermi OLED a un solo layer hanno reso l’azienda sudcoreana la scelta migliore per i display da montare sui prossimi tablet dell’azienda di Cupertino.

Come accennato, gli iPad Air potrebbero arrivare sul mercato nel 2026. Per quanto riguarda la gamma Mini, invece, non è ancora chiaro quale sarà la scelta di Apple. L’azienda potrebbe optare per un rilascio in contemporanea o rilasciare gli iPad Mini nel 2027. In ogni caso, ciò che è certo è che gli utenti dovranno attendere ancora un bel po’ prima di poter vedere i nuovi dispositivi con schermi OLED.