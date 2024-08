In vista della presentazione imminente, prevista tra una settimana, Evan Blass ha rivelato una serie di nuove immagini dei prossimi smartphone della linea Google Pixel 9. Questa nuova generazione di dispositivi si articola in quattro varianti. Ovvero Pixel 9, Pixel9Pro, Pixel9 ProXL e Pixel9Pro inFold. Questi nuovi modelli promettono di alzare ulteriormente il livello nel mercato degli smartphone. In quanto presentano caratteristiche tecniche molto alte e una varietà di opzioni per soddisfare ogni esigenza.

Google Pixel 9 Pro Fold e ProXL: i top di serie

Il Pixel 9 base si presenta con un display Actua da 6,3 pollici e un processore Google Tensor G4. È dotato di 12GB di RAM e capacità di archiviazione di 128GB o 256GB. La configurazione delle fotocamere include un sensore principale da 50MP. Oltre che un ultra grandangolare da 48MP, con una fotocamera frontale da 10,5MP. Il prezzo parte da 899€ a 999€ a seconda del modello scelto. Il Pixel9 Pro, invece, offre un display Super Actua leggermente più grande da 6,34”. Un upgrade della RAM di 16GB, e uno spazio in archivio da 256 GB a 1TB. La sezione fotografica migliora ulteriormente con una fotocamera frontale da 42MP. Oltre a tre sensori posteriori, tra cui un tele-obiettivo da 48MP. I prezzi sono da 1.199€ a 1.689€, in base alla tipologia selezionata.

Il Google Pixel9Pro Fold si distingue per il suo design pieghevole. Possiede un display esterno da 6,29” e uno interno da 8,02” entrambi con alta luminosità. Questo telefono è alimentato dallo stesso processore Tensor G4. In più include 16GB di RAM, con opzioni di memoria interna da 256GB o 512GB. Il comparto fotografico prevede un sensore principale da 48MP. Ma anche un ultra grandangolare da 10,5MP e un teleobiettivo da 10,8 MP, con una fotocamera frontale da 10MP. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000mAh e i prezzi partono da 1.899€ a 2.029€.

Infine, abbiamo il Pixel9 ProXL, esso presenta un display Super Actua da 6,73 pollici. Anche questo modello è equipaggiato con il processore TensorG4 e 16GB di RAM. Poi presenta le stesse opzioni di memoria interna del precedente telefono. La fotocamera frontale è da 42MP. Mentre il comparto posteriore include sensori da 50MP (principale), 48MP (ultra grandangolare) e 48 MP (tele). La batteria è da 5.060mAh, e i prezzi variano da 1.199€ a 1.689€. Con questi aggiornamenti, Google punta a soddisfare una vasta gamma di esigenze. Da quelle degli utenti più esigenti a quelle di chi cerca un cellulare di alta qualità a un prezzo competitivo.