TIMVISION ha deciso di estendere la validità delle sue promozioni fino all’11 Agosto 2024. Offrendo così ai clienti ulteriori opportunità per approfittare delle sue vantaggiose offerte. Tra le promozioni prorogate ci sono le opzioni dedicate a Calcio e Sport, che comprendono l’accesso a DAZN. Per queste soluzioni, la piattaforma prevede sconti sui primi tre mesi di abbonamento. In più, per chi sceglie il piano annuale, il primo mese sarà gratuito o ulteriormente scontato. Tale proroga consente agli utenti di continuare a beneficiare di prezzi ridotti e vantaggi esclusivi. Inclusi pacchetti come TIMVISIONCalcio e Sport Light, lanciato proprio di recente. Esso include il nuovo DAZNGoal Pass, oggetto di campagna pubblicitaria con Victoria dei Måneskin.

Estensione delle promo di intrattenimento e del TIMVISION Box Atmosphere

Le offerte legate esclusivamente all’intrattenimento, come TIMVISION con Disney+ e Netflix, sono state estese fino al 28 Settembre 2024. Invece, quelle con Disney+, riservate ai nuovi clienti mobili sono disponibili nei negozi TIM, valide ancora per poco tempo. Tale promozione prevede i primi sei mesi a un prezzo scontato di 0,99€ al mese, per poi passare a 6,99€. In più, il TIMVISION Box Atmosphere, il decoder premium con audio Dolby Atmos, sarà disponibile fino al 28 Settembre 2024. Ciò grazie alla promo attiva dal 25 Giugno 2023. Il decoder potrà essere noleggiato con sei mesi gratuiti e un canone di 5€ al mese successivamente. Questa offerta è estesa anche ai clienti di rete fissa TIM che, dal 28 Gennaio 2024, potranno ricevere il TIMVISIONBox Atmosphere come secondo decoder in aggiunta a quello base già incluso nel loro abbonamento.

Questi aggiornamenti permettono di sfruttare al massimo i vantaggi dei servizi della rinomata piattaforma streaming. Insieme e a vantaggiose opportunità di risparmio e accesso a contenuti esclusivi. Tutto ciò contribuisce così a consolidare la posizione dell’azienda nel mercato della telefonia e dello streaming-video. Ad ogni modo, se siete interessati ad altre soluzioni accattivanti, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’ operatore. Qui, grande numerose proposte, troverete sicuramente quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze di intrattenimento.