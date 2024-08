Di recente alcuni utenti avranno potuto vedere una nuova “richiesta” da parte del Google Play Store. Il sistema, infatti, ha iniziato a richiedere l’accesso alla posizione degli utenti quando quest’ultimi aprono l’applicazione. L’annuncio visualizzato nella finestra pop-up spiega che fornendo informazioni sulla posizione del dispositivo sarà possibile ricevere raccomandazioni ed offerte mirate sulla base della propria zona.

Al momento la nuova funzione sembra essere stata mostrata solo ad alcuni utenti residenti in determinate regioni. La versione in cui è apparsa la richiesta per la posizione è la 42.127. e al momento non è ancora noto se Google stia procedendo o meno alla distribuzione totale dell’opzione. Dunque, non è ancora chiaro se stia per arrivare anche in Italia.

Nuovo avviso in arrivo su Google Play Store

Gli utenti, dopo aver visualizzato la finestra, potranno decidere se consentire o meno l’accesso. Inoltre, è possibile fornire il proprio consenso solo una volta o solo mentre si usa l’applicazione. Come ogni volta che si parla di fornire informazioni personali emergono questioni relative alla privacy e alla sicurezza.

A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha dichiarato che l’accesso alla posizione approssimativa degli utenti non influirà in alcun modo sulle impostazioni di Google Play. Inoltre, ha ribadito che l’informazione verrà utilizzata solo per regolare le linee guida sui contenuti locali da offrire agli utenti in base alla loro posizione. Dunque, i dati forniti rimangono sicuri.

È importante sottolineare che Google garantisce ai suoi utenti la possibilità di cambiare idea e disattivare l’accesso. Tutti coloro che cambiano idea possono recarsi nelle impostazioni del Play Store e disattivare la posizione. Per procedere, basta selezionare la voce “Generali”. Qui è disponibile a sezione riservata alla nuova funzione. Accanto viene visualizzato un interruttore. Cliccando su quest’ultimo gli utenti possono disattivare la funzione con un click. Si tratta di un’opzione che garantisce un ulteriore livello di sicurezza.