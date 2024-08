Google Play Store sta per ricevere un importante aggiornamento che consente di rivoluzionare l’esperienza degli utenti nella scoperta di nuove applicazioni. La piattaforma, che ospita milioni di app e giochi, si sta infatti preparando a integrare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tutto ciò al fine di semplificare la ricerca e la selezione delle app. Nella versione 42.1.21 del PlayStore, sono stati scovati alcuni riferimenti che suggeriscono l’ arrivo di una rilevante novità. Si tratta della presenza di riassunti delle applicazioni generati dall’IA. Questi vengono contrassegnati come “Summarized by Google AI” e appariranno in cima alle recensioni scritte dagli utenti. Offrendo così una sintesi automatica che facilità la capacità di orientarsi tra le numerose opzioni disponibili.

Google Play Store: tante innovazioni in arrivo

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel Play Store ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso delle persone. Fornendo appunto riassunti concisi e pertinenti delle applicazioni. Questa funzionalità è progettata per rendere più agevole e veloce la ricerca di app. In modo da aiutare le persone a trovare facilmente ciò che cercano online. Sembra però che vi siano diverse preoccupazioni riguardo all’affidabilità di questi riassunti. In quanto è stato mostrato più volte che i testi generati dall’IA per piattaforme diverse possono risultare simili. Sollevando così dubbi sulla precisione e sulla pertinenza delle informazioni fornite. Ad esempio, sono state individuate sintesi quasi identiche per applicazioni come WhatsApp e Google Telefono. Nonostante le loro funzionalità e i loro scopi siano notevolmente differenti. Ciò potrebbe quindi indicare che tali soluzioni testuali, al momento, non sono ancora perfettamente in grado di catturare tutte le sfumature e le peculiarità di un’ app.

Ad ogni modo, Google non ha ancora fornito dettagli ufficiali su quando questa funzione sarà messa a disposizione per tutti. Ma è chiaro che tale novità rappresenti un notevole passo avanti nella personalizzazione e nell’ ottimizzazione dell’esperienza utente sul Play Store. Intanto, gli sviluppatori e gli appassionati del settore restano in attesa di ulteriori aggiornamenti.