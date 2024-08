Fastweb: 7 EURO al mese con 150 GB e 5G in regalo gratis

Di grandi gestori molto interessanti ce ne sono molti sul web, soprattutto quando si tratta di quelli virtuali. Le aziende di questo genere sono diventate ormai famosissime e gli utenti tendono a valutarle molto di più rispetto ad un tempo proprio per via della grande convenienza che proviene dalle offerte che garantiscono. Ci sono diversi nomi che stanno riuscendo ad ottenere la leadership senza troppi problemi, anche se quello più in voga in questo momento sembrerebbe essere quello di Fastweb.

In questo momento sul sito ufficiale del gestore virtuale c’è un’offerta che sta dominando. Questa costa poco, offre tanto e inoltre sta riuscendo a battere anche Iliad ed altri gestori. La promo garantisce non solo tantissimi minuti, messaggi e giga, ma anche un periodo promozionale e un vero e proprio regalo. L’obiettivo del gestore virtuale è quello di riuscire a guadagnare quanti più utenti possibile nel prossimo periodo per concludere l’estate, così da lanciarsi alla grande per l’autunno e l’inverno.

Fastweb sbaraglia la concorrenza con la sua offerta da 150 giga regalando il 5G

Dando uno sguardo al sito ufficiale di Fastweb, salta subito all’occhio l’offerta chiamata Fastweb Mobile. Si tratta di una soluzione che costa davvero poco, solo 7,95 € al mese e che va attivata semplicemente online o con una chiamata a richiesta. Chi vuole sceglierla deve sapere che va a rapportarsi con il gestore più veloce nel campo della rete mobile. Il premio da parte di Ookla, celebre azienda che gestisce gli Speed test, afferma che anche nel periodo da gennaio a giugno 2024 Fastweb è stato il gestore più rapido in termini di rete mobile, soprattutto grazie al 5G.

Questa soluzione garantisce mensilmente la possibilità di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori ma soprattutto 150 giga proprio in 5G. Lo standard di rete è totalmente gratuito e non va assolutamente pagato a parte.