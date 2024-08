I clienti Iliad insoddisfatti hanno a disposizione una vasta gamma di offerte da non perdere per ricevere tantissimi Giga per la navigazione. WindTre, Tim e Vodafone sono soltanto alcuni degli operatori che mirano a conquistare i clienti del low cost francese: scopriamo insieme quali sono le proposte dei tre gestori.

WindTre GO Unlimited Digital

L’offerta WindTre GO Unlimited Digital è senza dubbio tra le opzioni migliori per coloro che desiderano navigare senza limiti. A soli 10,99 euro al mese, infatti, l’offerta permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

L’attivazione della tariffa non è destinata esclusivamente ai clienti Iliad. WindTre seleziona numerosi operatori virtuali dai quali è possibile trasferire il numero ed effettuare l’attivazione. Ecco l’elenco completo fornito dal gestore:

Fastweb, CoopVoce, LycaMobile, PosteMobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Tim Power Special

La TIM Power Special prevede un costo di soli 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

300 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Tim non richiede alcun costo di attivazione e offre il primo mese gratis. I clienti che salderanno le spese di rinnovo tramite ricarica automatica potranno usufruire ogni mese di ben 300 GB per la navigazione; coloro che invece decideranno di sostenere la spesa di rinnovo tramite credito residuo avranno a disposizione soltanto 200 GB.

Vodafone Bronze Plus

L’opzione proposta da Vodafone ostacola lievemente WindTre con i suoi contenuti abbondanti e il costo leggermente inferiore. I clienti che optano per il gestore rosso, infatti, dovranno sostenere soltanto una spesa di 9,99 euro al mese per ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

Vodafone garantisce l’impossibilità di ricevere variazioni al costo di rinnovo per 24 mesi per coloro che attivazione la tariffa con servizio SmartPay, che prevede l’addebito del costo di rinnovo su carta di credito.