Xiaomi con i suoi ultimi modelli sta dimostrando il suo impegno verso il comparto fotografico dei suoi smartphone. Tale impegno potrebbe continuare anche con i nuovi Xiaomi 15 Ultra. Nello specifico, secondo alcune indiscrezioni emerse online, sembra che il nuovo modello top di gamma potrebbe presentare und dotazione fotocamera di tutto rispetto.

Il nuovo Xiaomi 15 Ultra dovrebbe presentare uno schermo OLED a doppio strato, con batteria da 6.000mAh e 24GB di RAM. Ma cosa si sa sul possibile comparto fotografico?

Xiaomi 15 Ultra punta tutto sulla fotocamera

A riferire le prime possibili indiscrezioni sul nuovo modello è il noto leaker Ice Universe. Quest’ultimo ha affermato che Xiaomi 15 Ultra potrebbe avere una fotocamera da ben 200 MP. Inoltre, ci sarà un teleobiettivo, con molte probabilità periscopico, e zoom ottico 4.x X.

Inoltre, come i modelli Xiaomi 15 e 15 Pro, il dispositivo nella sua variante Ultra dovrebbe presentare il prossimo SoC di Qualcomm. Si tratta dello Snapdragon 8 Gen4.

Al momento bisogna prendere tali informazioni con cautela. Si tratta di indiscrezioni e solo una conferma ufficiale da parte di Xiaomi può confermare quanto è stato riportato. È però facile ipotizzare che l’azienda intenda puntare ancora sulla fotocamera dei suoi dispositivi. D’altronde è un elemento su cui Xiaomi sta investendo molto negli ultimi anni per i suoi smartphone di punta.

Al momento l’azienda non sembra intenzionata a rivelare molto sul nuovo modello in arrivo. Dunque, per avere conferme ufficiali sulla fotocamera e i principali dettagli dello smartphone Xiaomi 15 Ultra appassionati ed esperti dovranno attendere ancora un po’. Nel frattempo, è possibile fare affidamento su quanto riportato dai principali leaker del settore. Quest’ultimi, in linea di principio, riescono a riportare informazioni plausibili che permettono di avere un quadro approssimativo e generale di quelle che saranno le effettive caratteristiche dei dispositivi in arrivo sul mercato. Ciò ribadendo ancora una volta che è necessario attendere le dichiarazioni dell’azienda per avere conferme ufficiali.