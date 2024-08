Very 5,99 è la promo offerta da Very Mobile che mette a disposizione dei nuovi utenti un piano tariffario ricco e vantaggioso. Il prezzo è uno dei più competitivi sul mercato e l’operatore garantisce che sarà bloccato “per sempre”. Dettaglio da non sottovalutare considerando i continui aumenti che coinvolgono il settore della telefonia.

Very Mobile ha prorogato la scadenza della sua promo che ora può essere attivata fino alla fine di agosto.

Cosa offre la promo di Very Mobile?

Con solo 5,99 euro al mese Very5,99 mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati verso tutti. Inoltre, sono disponibili 100 GB per il traffico internet in 4G. Se si sceglie l’opzione per la ricarica automatica i GIGA salgono a 150. Inoltre, l’offerta di Very Mobile mette a disposizione degli utenti 2mesi di ricarica gratuiti. In tal modo i primi due rinnovi risulteranno gratis.

Per l’opzione ricarica automatica, gli utenti possono associare un metodo di pagamento a scelta tra carta di credito (Mastercard e Visa) e il conto PayPal. Ogni mese viene prelevata la quota pari alla ricarica da effettuare, 12 ore prima del rinnovo. Al momento, chi attiva tale opzione ha la possibilità di disattivarla in un secondo momento. In questo caso gli utenti dovranno cambiare offerta per passare ad una con ricarica manuale. Il costo mensile sarà sempre lo stesso, ma l’offerta mette a disposizione 50GB in meno.

È importante ricordare che la promo può essere attivata solo in determinati punti vendita selezionati. Come, ad esempio, i corner situati all’interno dei centri commerciali. Inoltre, è disponibile solo per gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero fa altri operatori. Tra cui CoopVoce, Iliad, PosteMobile, Fastweb, ed altri gestori virtuali. Sono invece esclusi dalla promo gli operatori ho.Mobile, Kena Mobile e Spusu.

Il costo di attivazione per la promo di Very Mobile è gratis. Mentre per la SIM è previsto un pagamento pari a 10 euro.