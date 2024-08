Realme pronta a presentare sul mercato la sua tecnologia per la ricarica rapida a 300 W. Le prime indiscrezioni su tale possibilità arrivano dalla Cina, nello specifico dal noto leaker Digital Chat Station.

La ricarica rapida a 300 W non è una novità. Redmi, ha già raggiunto tale risultato, eppure ad oggi nessuno smartphone messo in vendita con suddette velocità in grado di ricaricare una batteria da 4.000 mAh in meno di 5minuti.

Realme lavora ad una nuova tecnologia per la ricarica

L’azienda ha già dimostrato il suo impegno nel settore. Di recente ha lanciato sul mercato un sistema di ricarica a 240 W. Presentata attraverso il lancio di un’edizione speciale del suo GT5 avvenuto lo scorso anno.

Il dispositivo però non ha lasciato il mercato cinese. Si tratta di una tendenza alquanto consolidata. I dispositivi che presentano velocità di ricarica più alte spesso restano in Cina. In generale, è possibile notare che per lo più sono le aziende cinesi che maggiormente lavorano su tale tecnologia. Altri colossi noti, al di fuori del mercato nipponico, come Google, Apple e Samsung, ad esempio, risultano ancora indietro quando si parla di ricarica rapida. I motivi dietro tale tendenza potrebbero essere vari. È ipotizzabile che ad influire siano leggi e regolamenti che regolano i diversi mercati.

Sembra che Realme potrebbe presentare la nuova ricarica rapida a 300 W durante la presentazione ufficiale del nuovo dispositivo GT7 Pro. A tal proposito è importante sottolineare che lo smartphone non presenterà la nuova tecnologia. Realme potrebbe semplicemente approfittare dell’evento per offrire una panoramica generale ed ufficiale del funzionamento della ricarica rapida a 300 W. Non resta dunque che attendere e scoprire quali sono i piani dell’azienda per questo tipo di tecnologia. Inoltre, considerando quanto detto sarà interessante scoprire su quale dispositivo verrà montata e se quest’ultimo lascerà la Cina per approdare anche in altri mercati internazionali.