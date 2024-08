WindTre Start 5G è l’offerta che ti permette di ricevere uno smartphone Vivo in regalo, ma non solo. La tariffa include nel prezzo tantissimi servizi e permette di sfruttare l’ottima qualità della rete WindTre offrendo ben 200 GB di traffico dati al mese per la navigazione.

Non si tratta di un‘offerta operator attack, l’attivazione, dunque, potrà essere effettuata a prescindere dal gestore da cui effettuerai la portabilità del numero o dalla scelta di attivare una nuova linea.

Offerta WindTre Start 5G: come attivarla

WindTre propone diverse modalità di attivazione della sua offerta Start 5G. È possibile recarsi direttamente in uno dei punti vendita abilitati e richiedere la SIM o accedere al sito ufficiale del gestore. In quest’ultimo caso, è possibile effettuare il preordine della tariffa, sostenendo online la spesa necessaria per l’attivazione così da poter ricevere la SIM. WindTre richiederà di selezionare la propria preferenza e quindi scegliere se attivare l’offerta con o senza smartphone incluso.

È possibile, inoltre, optare per uno smartphone differente scegliendo tra quelli presenti in listino. È bene ricordare che in questo caso le spese mensili subiranno delle variazioni e che potrebbe essere necessario andare incontro a una spesa iniziale per il dispositivo.

Smartphone e 200 GB: ecco tutti i servizi inclusi

L’offerta WindTre Start 5G prevede una spesa mensile di 12,99 euro e permette di ottenere:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile

Vivo Y28S 5G

I servizi a sovrapprezzo sono automaticamente bloccati dal gestore, che tutela così i suoi clienti da eventuali addebiti indesiderati. I servizi utili, come la segreteria telefonica, sono invece offerti gratuitamente da WindTre, che permette di gestirli in maniera semplice e intuitiva grazie all’app ufficiale. Quest’ultima potrà essere scaricata da tutti i clienti, che potranno utilizzarla per monitorare le spese e conoscere le eventuali offerte extra proposte dall’operatore.