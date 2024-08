WindTre o Vodafone? Quale operatore scegliere se sei un cliente Iliad o MVNO? Questo mese entrambi i gestori sfidano apertamente l’operatore low cost francese e gli operatori virtuali attraverso due incredibili offerte.

La WindTre GO Unlimited Digital e la Vodafone Bronze Plus sono entrambe disponibili al costo di 10,00 euro al mese ed entrambe permettono di ricevere quantità illimitate di Giga per la navigazione.

Vodafone Bronze Plus: contenuti e costo dell’offerta

La Vodafone Bronze Plus prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

Il costo dell’offerta dovrà essere saldato mensilmente tramite addebito su Carta di credito grazie al servizio SmartPay, che garantisce il blocco del prezzo per almeno 24 mesi. Attivando la SIM online non sarà necessario sostenere alcuna spesa, Vodafone procederà infatti con la spedizione gratuita tramite corriere. Inoltre, è possibile optare per la SIM virtuale così da non dover attendere la ricezione della nuova scheda.

L’attivazione dell’offerta è riservata a clienti ben precisi. Vodafone elenca, infatti, gli operatori da cui è possibile trasferire il numero per richiedere la tariffa:

Iliad, Coopitalia, Poste Italiane, Fastweb Full, 1 Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile BT, BT Italia Full Mvno, Cmlink Italy, Conad Mobile, Coop Italia Full, Coop Esp (Vecchio Seriale), Daily Telecom, Digi Mobile Full, Digitel Italia, Elimobile, Elite Mobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca, Nexus Telecom, Noitel.it, Nt Mobile, Nv Mobile, Mundio Full Mvno, Optima1, Ovunque, Plink, Plintron, Poste Mobile Single Play, Postemobile Full, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full Mvno, Welcome Full Mvno, Wings Mobile, With U.

WindTre GO Unlimited Digital: servizi e prezzo dell’offerta

La WindTre GO Unlimited Digital necessita di una spesa di rinnovo di 10,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti

Giga senza limiti per la navigazione alla massima velocità disponibile

Anche in questo caso, l’attivazione potrà essere effettuata online con spedizione gratuita della nuova SIM. I clienti dovranno semplicemente accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei punti vendita e saldare la spesa iniziale di 20,98 euro per ottenere gli straordinari servizi proposti da WindTre, che rivolge la sua tariffa esclusivamente ai clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile, CoopVoce, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON