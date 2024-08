Vodafone costa poco: le Silver partono da 7 EURO al mese

Hanno continuato a destare tanta attenzione i gestori mobili durante l’ultimo periodo, sebbene molte persone abbiano trovato già il loro posto perfetto durante gli scorsi mesi. Ci sono aziende che hanno perseverato fino ad arrivare a raggiungere il loro traguardo, ovvero quello di battere gli operatori più forti. Ovviamente non può passare inosservato il ruolo dei gestori virtuali che sono riusciti a mettere mattone su mattone fino ad innalzare un vero e proprio muro difensivo grazie alle loro offerte ricolme di giga e contenuti vari. Almeno per il momento il mondo della telefonia mobile sembra essere dominato da pochi eletti, ma le grandi realtà non vogliono farsi da parte. Proprio per questo motivo c’è da ricordare a tutti che è attiva la campagna promozionale del gestore anglosassone Vodafone.

Vodafone batte tutti e lo fa in grande stile: tornano le Silver con tutto incluso

In questo momento non ci sono gestori che possano garantire qualità, quantità e convenienza a tal punto come Vodafone. Il gestore mette a disposizione le sue migliori due offerte, quelle della linea Silver.

Si parte dalla prima che costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti, con un totale di 100 giga in 4G. La seconda offerta da 9,99 € al mese invece riesce ad offrire di più, portando i giga a 150 in 4G ogni mese.

Il vero vantaggio per gli utenti che scelgono queste offerte è quello di poter avere a disposizione il primo mese a soli 5 €, cominciando a pagare quanto descritto solo dal secondo in poi. È fondamentale ricordare poi che per sottoscrivere queste offerte c’è bisogno di un requisito fondamentale: provenire da alcuni gestori in particolare. Vodafone garantisce la possibilità di scegliere queste offerte solo ed unicamente alle persone che decidono di abbandonare i gestori come Iliad e quelli virtuali.