Siamo quasi arrivati a metà del mese di agosto e il noto operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di continuare a proporre alcune delle sue super offerte di rete mobile. In particolare tra le offerte che sono state prorogate dall’operatore troviamo quelle appartenenti alla gamma Lyca Mobile Port In e alla gamma Lyca Mobile Italy. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Lyca Mobile proroga ancora una volta il suo vasto catalogo di offerte mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha deciso di continuare a proporre alcune delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, è stata prorogata la disponibilità di numerose offerte appartenenti a diverse gamme. Secondo quanto riportato dall’operatore virtuale, le offerte in questione continueranno ad essere disponibili all’attivazione fino al prossimo 31 agosto 2024.

Fra le offerte che l’operatore ha deciso di prorogare, ci sono ad esempio le offerte appartenenti alla gamma Lyca Mobile Italy, le quali sono attivabili da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

Nello specifico, tra queste offerte troviamo ad esempio Lyca Mobile Italy Pink. Si tratta di un’offerta di rete mobile estremamente conveniente, dato che ha un costo di appena 6,99 euro al mese. Nonostante ciò, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri. Sono state prorogate dall’operatore anche le offerte mobile appartenenti alla gamma Lyca Mobile Port In. Tra queste, ricordiamo l’offerta Lyca Port In 799. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti e anche sms illimitati verso tutti i numeri.